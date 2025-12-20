Ağrı'da 2 Yaşındaki Aras B. K., Ambulans Uçakla İstanbul'a Sevk Edildi

Acil ileri tetkik ve tedavi için nakil gerçekleştirildi

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı'da solunum sıkıntısı yaşayan 2 yaşındaki Aras B. K.'ye yapılan ilk değerlendirmelerde, göğüs boşluğunun ön kısmı olan ön mediastende bası yapan bir kitle tespit edildi.

Durumun aciliyet arz etmesi üzerine, ileri düzey çocuk yoğun bakım ve multidisipliner tedavi imkânlarının bulunduğu İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçağa alınarak İstanbul'a nakledildi. Küçük hastanın tedavisi sevk edildiği hastanede sürdürülecek.

