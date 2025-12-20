DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.172,79 -0,07%

Şanlıurfa'da Aşiret Düğünü: Geline Kilolarca Altın Takıldı

Şanlıurfa'da yapılan aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı; davetliler para saçtı, nikahı Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak kıydı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:34
Şanlıurfa'da Aşiret Düğünü: Geline Kilolarca Altın Takıldı

Şanlıurfa'da Aşiret Düğününde Görkemli Takı Merasimi

Geline kilolarca altın, davetliler para saçtı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde, Kuzey Iraklı avukat geline kilolarca altın takıldı. Davetliler, para saçmak için adeta birbirleriyle yarıştı ve gece geç saatlere kadar süren kutlama boyunca coşku eksik olmadı.

Evlenen çift, Avukat Kahraman Zülfikar İzol (26) ile Nazdar Barzani (25) olarak kaydedildi. Nazdar Barzani, haber metnine göre Mesud Barzani'nin vekili amca çocuğu Abdülkerim Barzani'nin avukat kızı olarak tanıtıldı.

Düğüne, Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol başta olmak üzere İzol aşiretinin liderleri, bölgede etkili diğer aşiret ileri gelenleri ve binlerce davetli katıldı. Programda sanatçı İzzet Yıldızhan ile sıra gecesi ekibi sahne aldı.

Davetliler damat ve gelinin etrafında toplanarak deste deste para saçtı. Görevliler saçılan paraları toplayıp sandıklara koydu. Irak'tan gelen misafirler, özel kutular içinde getirdikleri altınları takmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Takı merasiminde gelin, cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taç ile halay kesti. Takıların ağırlığı nedeniyle gelin bir süre sonra oturmak zorunda kaldı.

Çiftin nikahını Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak kıydı. Takı takma ve halaylarla devam eden tören, gece geç saatlere dek sürdü.

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ZÜLFİKAR İZOL’UN YEĞENİ AVUKAT KAHRAMAN ZÜLFİKAR İZOL (26) İLE MESUD...

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ZÜLFİKAR İZOL’UN YEĞENİ AVUKAT KAHRAMAN ZÜLFİKAR İZOL (26) İLE MESUD BARZANİ’NİN VEKİLİ AMCA ÇOCUĞU ABDÜLKERİM BARZANİ’NİN AVUKAT KIZI NAZDAR BARZANİ (25), GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE DÜNYA EVİNE GİRDİ.

ŞANLIURFA’DA AŞİRET DÜĞÜNÜNDE GELİNE KİLOLARCA ALTIN TAKILDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa-Balıkesir yolunda yoğun sis: Görüş 20 metreye kadar düştü
2
Elaziz Derneği'nden Elazığ'da 650 Öğrenciye Hediye Çeki Desteği
3
Artvin’in Ardından Trabzon’da da Yılanlar Kış Uykusuna Yatmadı
4
Çukurören'de Üreticilere Uygulamalı Tarım Eğitimi
5
Osmaniye Belediyesi Yarı Maratonu’nda Kaybedeni Olmayan Coşku
6
Manisa'da Nadir Köstebek Cep Telefonuyla Görüntülendi
7
Şanlıurfa'da Aşiret Düğünü: Geline Kilolarca Altın Takıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025