Şanlıurfa'da Aşiret Düğünü: Geline Kilolarca Altın Takıldı

Şanlıurfa'da Aşiret Düğününde Görkemli Takı Merasimi

Geline kilolarca altın, davetliler para saçtı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde, Kuzey Iraklı avukat geline kilolarca altın takıldı. Davetliler, para saçmak için adeta birbirleriyle yarıştı ve gece geç saatlere kadar süren kutlama boyunca coşku eksik olmadı.

Evlenen çift, Avukat Kahraman Zülfikar İzol (26) ile Nazdar Barzani (25) olarak kaydedildi. Nazdar Barzani, haber metnine göre Mesud Barzani'nin vekili amca çocuğu Abdülkerim Barzani'nin avukat kızı olarak tanıtıldı.

Düğüne, Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol başta olmak üzere İzol aşiretinin liderleri, bölgede etkili diğer aşiret ileri gelenleri ve binlerce davetli katıldı. Programda sanatçı İzzet Yıldızhan ile sıra gecesi ekibi sahne aldı.

Davetliler damat ve gelinin etrafında toplanarak deste deste para saçtı. Görevliler saçılan paraları toplayıp sandıklara koydu. Irak'tan gelen misafirler, özel kutular içinde getirdikleri altınları takmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Takı merasiminde gelin, cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taç ile halay kesti. Takıların ağırlığı nedeniyle gelin bir süre sonra oturmak zorunda kaldı.

Çiftin nikahını Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak kıydı. Takı takma ve halaylarla devam eden tören, gece geç saatlere dek sürdü.

