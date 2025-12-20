Tokat Belediyesi'nin "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi ilgi gördü

Kısa kliple çevre duyarlılığı ön plana çıktı

Tokat Belediyesi’nin "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sloganıyla gerçekleştirdiği sosyal deney, kamuoyunda takdir topladı.

Belediyenin yayımladığı kısa klipte, vatandaşların yolda gördükleri çöpleri yerden alıp çöp kutularına attığı anlar yer aldı.

Belediye yetkilileri, çevre ve ortak yaşam alanlarına duyarlılık gösteren hemşehrilerine teşekkür ederek, temiz bir şehrin bilinçli bir toplumla mümkün olduğunun altını çizdi.

Yetkililer, çalışmanın amacının farkındalık oluşturmak ve günlük hayatta küçük dokunuşlarla büyük bir değişim sağlamak olduğunu belirtti.

Tokat Belediyesi, temizlik bilincinin yaygınlaşması için benzer farkındalık çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

