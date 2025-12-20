DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.767.955 -0,02%

Tokat Belediyesi'nin "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi ilgi gördü

Tokat Belediyesi'nin "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi, kısa kliple vatandaşların duyarlılığını ön plana çıkararak takdir topladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:12
Tokat Belediyesi'nin "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi ilgi gördü

Tokat Belediyesi'nin "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi ilgi gördü

Kısa kliple çevre duyarlılığı ön plana çıktı

Tokat Belediyesi’nin "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sloganıyla gerçekleştirdiği sosyal deney, kamuoyunda takdir topladı.

Belediyenin yayımladığı kısa klipte, vatandaşların yolda gördükleri çöpleri yerden alıp çöp kutularına attığı anlar yer aldı.

Belediye yetkilileri, çevre ve ortak yaşam alanlarına duyarlılık gösteren hemşehrilerine teşekkür ederek, temiz bir şehrin bilinçli bir toplumla mümkün olduğunun altını çizdi.

Yetkililer, çalışmanın amacının farkındalık oluşturmak ve günlük hayatta küçük dokunuşlarla büyük bir değişim sağlamak olduğunu belirtti.

Tokat Belediyesi, temizlik bilincinin yaygınlaşması için benzer farkındalık çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

KLİPTE, VATANDAŞLARIN YOLDA GÖRDÜKLERİ ÇÖPLERİ YERDEN ALIP ÇÖP KUTULARINA ATTIĞI ANLAR YER...

KLİPTE, VATANDAŞLARIN YOLDA GÖRDÜKLERİ ÇÖPLERİ YERDEN ALIP ÇÖP KUTULARINA ATTIĞI ANLAR YER ALDI.

KLİPTE, VATANDAŞLARIN YOLDA GÖRDÜKLERİ ÇÖPLERİ YERDEN ALIP ÇÖP KUTULARINA ATTIĞI ANLAR YER...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Horanta Kafe'de Sonsuz Sevgi: Niğde Belediyesi'nden Down Sendromlu Gençlere İstihdam
2
Muş Karabey'de Asırlık Kavurma Geleneği Sürüyor
3
Türkiye'nin Dış Göç Politikası: Belediyeler İçin Somut Öneriler
4
Tokat Belediyesi'nin "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi ilgi gördü
5
Emekli polis Şaban Meşeoğlu ahşap hat sanatıyla evini müzeye çevirdi
6
Hisarcık’ta Sabah Namazı Buluşması Merkez Çarşı Camii’nde
7
Adıyaman'da 6 Şubat Depremi: Öğretmen Nazan Taştan Yapıcı Seramik Ustası Oldu

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025