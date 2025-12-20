Horanta Kafe'de Sonsuz Sevgi: Niğde Belediyesi'nden Down Sendromlu Gençlere İstihdam

Niğde Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, down sendromlu bireylerin topluma daha iyi adapte olmalarını ve yeteneklerini keşfetmelerini amaçlıyor. Horanta Kafe'de yürütülen uygulama sayesinde gençler, özel eğitim desteğiyle iş deneyimi kazanıyor ve sosyalleşiyor.

Projenin işleyişi

Özel eğitim öğretmenleri eşliğinde kafede görev alan gençler, eğitimlerinden arta kalan zamanlarda çalışarak hem sosyal hem ekonomik kazanım elde ediyor. Projede görev alan Alper Tüner, Kadir Burak Albayrak, Rıfat Boran Soylu ve Ayşenur Karanfil, kafe içerisinde servis, düzen ve misafirlerle iletişim gibi alanlarda aktif rol üstleniyor.

Özel Eğitim Öğretmeni Refika Karaman projenin günlük uygulamasını şöyle aktardı: "Öğrencilerimiz öğlene kadar okula gidiyor, öğleden sonra ise işe geliyorlar. Belediyemizin aracıyla benim eşliğimde evlerinden alınıp yine evlerine bırakılıyorlar. Maaşlı ve sigortalı bir şekilde çalışıyorlar. Bu sayede birey olmayı öğreniyor, insanlarla sosyalleşiyorlar. Onların bizlere ihtiyacı yok, bizim onlara ihtiyacımız var"

Karaman, gençlerin verilen her görevi eksiksiz yerine getirdiğini ve diğer çalışanlardan hiçbir farkları olmadığını vurguladı. Müşterilerle kurdukları sıcak iletişime dikkat çekerek, "Hoş geldiniz, afiyet olsun gibi günlük diyalogları çok güzel kuruyorlar. Müşterilerimiz masalarına davet ettiğinde oturup sohbet ediyorlar. O masadan hem müşterilerimiz hem de gençlerimiz mutlu bir şekilde kalkıyor. Gün sonunda velilerimiz beni arayıp çocuklarının eve mutlu döndüğünü söylüyor. Bu da bizim için en büyük mutluluk. Proje için Belediye Başkanımız Emrah Özdemir’e teşekkür ederiz" dedi.

Gençlerin deneyimi

Projede görev alan Rıfat Boran Soylu ve Ayşenur Karanfil evde çok sıkıldıklarını, çalışarak kendi paralarını kazanmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Gençler, sorumluluk almayı öğrenirken müşterilerle sohbet ederek sevgilerini paylaşıyor ve toplumla iç içe olmanın sevincini yaşıyor.

Ziyaretçiler ve toplum etkisi

Kafeyi ziyaret eden müşterilerden Zübeyde Ekici projenin toplum için önemini şu sözlerle anlattı: "Öncelikle bu proje için belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Buraya adım attığımız anda gündelik hayatın bütün telaşını ve yorgunluğunu geride bırakıyoruz. Onlarla birlikte servis yapıyor, sohbet ediyoruz. Her geçen gün özgüvenlerinin arttığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Toplumun bir parçası olmaları ve hayata kazandırılmaları gerçekten çok kıymetli. Onları çok seviyoruz."

Horanta Kafe'de uygulanan bu anlamlı proje, down sendromlu gençlerin çalışma hayatına katılımını sağlarken topluma sevgi, empati ve dayanışma örneği sunuyor. (ST-TB)

Bu kafede sonsuz sevgi var