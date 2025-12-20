Türkiye'nin Dış Göç Politikası: Belediyeler İçin Somut Öneriler

Proje Kapanışında Dış Göç Politikalarının Belediyelere Etkisi Tartışıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen "Proje Başarı Hikayeleri" toplantısında, Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikyay yürütücülüğündeki "Yüzyıllık Süreçte Türkiye’nin Dış Göç Politika Analizi ve Belediyeler İçin Politika Önerileri" başlıklı projenin kapanış programı gerçekleştirildi.

Toplantı ve Katılımcılar

Program, Rektörlük Çalıştay Salonu’nda yapıldı. Toplantıya; Düzce Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, proje yürütücüsü Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikyay ile akademisyenler katıldı.

Akademik Değerlendirmeler

Prof. Dr. Emine Tekin, projenin Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısını uzun vadede etkileyen dış göç olgusuna çok boyutlu bilimsel katkı sunduğunu vurguladı. Tekin, çalışmanın özellikle belediyeler için uygulanabilir öneriler geliştirmesi bakımından değerli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ali Öztürk, sosyal bilimler alanında proje yürütmenin büyük emek ve sabır gerektirdiğine dikkat çekerek, projenin kabul edilmesinin önemine ve bilime, topluma katkı sağlamasına dair teşekkürlerini iletti.

Dr. Ömer Yılmaz, göç konusundaki saha tecrübelerini paylaşarak Türkiye’nin hedef, kaynak ve transit göç açısından dünyadaki nadir ülkelerden biri olduğunu, ülkenin göç politikalarında ilerleme kaydettiğini ve terörden arındırılmış bölgelerde ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Yılmaz, projenin göçle ilgili sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirmesi açısından kıymetli olduğunu ifade etti.

Proje Kapsamı ve Bulgular

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikyay, TÜBİTAK 1001 destekli çalışmalarının Cumhuriyetimizin 100. yılı çağrısı bağlamında anlam taşıdığını belirtti. Araştırmada, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, geçici koruma kapsamındaki yabancı nüfusa en fazla sahip illerin belediyeleri çalışma alanı olarak seçildi.

Çalışmanın saha alanları arasında İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Mersin, Gaziantep ve Van yer aldı. Proje kapsamında 93 toplantı, 7 saha çalışması, 29 belediye ziyareti, göçmenlikle ilgili 23 birim görüşmesi ve 106 kişiyle derinlikli mülakat gerçekleştirildi. Elde edilen veriler kitaplaştırılacak.

Politika Önerileri ve Kapanış

Programın devamında proje ekibi, saha çalışmaları ve gözlemlerini paylaştı; Mevzuat, Uyum ve Kurumlar Arası İlişkiler başlıkları altında belediyelere yönelik politika önerileri aktarıldı. Kapanışta proje ekibine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Toplantı, yerel yönetimlerin göç yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi ve mevzuat uyumunun sağlanmasına yönelik somut adımların tartışılmasıyla son buldu.

