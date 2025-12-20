Muş Karabey'de Asırlık Kavurma Geleneği Sürüyor

Muş’un Karabey Köyünde Asırlık Kavurma Geleneği Sürüyor

Muş’un Karabey köyünde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında tüketecekleri kavurmayı geleneksel usullerle hazırlamaya devam ediyor. Her evde yürütülen hazırlıklar imece usulü gerçekleştiriliyor; sabahın erken saatlerinde kazanların başına geçen köylüler, hazırladıkları etleri büyük kazanlara dolduruyor.

Hazırlık ve Pişirme Süreci

Özenle hazırlanan etler, meşe odunu ateşinde kurulan kazanlarda kendi yağında pişiriliyor. Etler, yaklaşık iki saat boyunca önce yüksek ateşte, ardından kısık ateşte kaynatılarak suyunu çekene kadar pişiriliyor. Kazanın dibinin tutmaması için aralıklı olarak tahta çubuklarla karıştırma işlemi uygulanıyor. Uzun ve zahmetli bir çalışmanın ardından kıvamına ulaşan kavurma kaplara dolduruluyor; kazanın dibinde kalan kızgın yağlar kavurmanın üzerine dökülerek doğal yöntemlerle muhafaza ediliyor.

Köy Sakinlerinin Görüşleri

Turan Demir gelenekleri sürdürmenin önemine dikkat çekerek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde her yıl sonbaharın sonu ve kış mevsiminin başında kış hazırlıkları kapsamında kavurma yapılır. Dedelerimizden ve babalarımızdan kalan bu gelenek, hem kendi evimiz hem de akrabalarımız için sürdürülmektedir. Hazırlanan kavurmalar genellikle kış aylarında tüketilir. Özellikle sabah kahvaltılarında ve bölgemize özgü, meşhur börek çeşitlerinde sıkça kullanılır. Ekonomik duruma göre bazı aileler 2, bazıları 3, bazıları ise 4 hatta daha fazla keçi keserek kavurma yapabilmektedir. Kavurma, memleketimizin en önemli örf ve adetlerinden biri olup bizler de bu geleneği yaşatmaya ve sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Melek Demir ise bu yılki hazırlıkları anlattı: "Gurbette yaşayan çocuklarımız var; hem kendi evimiz için hem de çocuklarımız için kavurma hazırladık. Bu sene 5 tane keçi kestik. Yaptığımız kavurmaları kış mevsiminde yemeklerde ve böreklerde kullanıyoruz. Mesaimiz sabahın erken saatlerinde başlıyor. Ateşimizi yakıyoruz, erkekler hayvanları hazırlıyor, hazırlanan etleri tencerelere koyuyoruz. İlk bir saat yüksek ateşte pişiriyoruz, son bir saatini ise kısık ateşte kaynatıyoruz. Yaklaşık iki saat piştikten sonra kavurmamız hazır hale geliyor. Hazırlanan kavurmaları daha önce temin ettiğimiz kaplara doldurarak kışın tüketmek üzere muhafaza altına alıyoruz".

Köy sakinleri, bu yöntemle hazırlanan kavurmanın hem uzun süre bozulmadan saklandığını hem de lezzetini koruduğunu vurgulayarak, geleneksel kış hazırlıklarını sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

