Ağrı'da Araçlar Donmaya Karşı Battaniyelerle Örtülüyor
Şiddetli soğuk günlük yaşamı zorluyor
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ağrı'da vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle örterek donma ve motor arızalarına karşı önlem alıyor.
Kış mevsiminin en sert geçtiği iller arasında yer alan kentte etkisini sürdüren soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı sürücüler araçlarını belirli aralıklarla çalıştırarak donmayı önlemeye çalışıyor.
Günlerdir etkili olan şiddetli soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nin yüzeyi buz tutarken, ağaçlarda kırağı oluştu.
AĞRI’DA SOĞUK HAVA YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR