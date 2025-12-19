DOLAR
42,8 -0,2%
EURO
50,15 -0,04%
ALTIN
5.953,64 0,08%
BITCOIN
3.729.145,69 -2,73%

Ağrı'da Araçlar Donmaya Karşı Battaniyelerle Örtülüyor

Ağrı'da sıfırın altındaki soğuklarda vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örterek donmayı önlüyor; Murat Nehri dondu, ağaçlarda kırağı oluştu.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:13
Ağrı'da Araçlar Donmaya Karşı Battaniyelerle Örtülüyor

Ağrı'da Araçlar Donmaya Karşı Battaniyelerle Örtülüyor

Şiddetli soğuk günlük yaşamı zorluyor

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ağrı'da vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle örterek donma ve motor arızalarına karşı önlem alıyor.

Kış mevsiminin en sert geçtiği iller arasında yer alan kentte etkisini sürdüren soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı sürücüler araçlarını belirli aralıklarla çalıştırarak donmayı önlemeye çalışıyor.

Günlerdir etkili olan şiddetli soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nin yüzeyi buz tutarken, ağaçlarda kırağı oluştu.

AĞRI’DA SOĞUK HAVA YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

AĞRI’DA SOĞUK HAVA YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

AĞRI’DA SOĞUK HAVA YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025
2
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri Saat 08.00'de Kapatıldı
3
Tersun Dağı'nda Kartpostallık Kar Manzarası — Gümüşhane-Şiran Geçidi
4
Diyarbakır'da Jandarma'dan Emniyet Kemeri Semineri
5
Yapay Zeka Yüreğir’i 'En Yaşanılmayacak İlçe' Seçti: Tepkiler Büyüyor
6
Kahramanmaraş’ta Yerinde Dönüşüm Tamamlanıyor: Örnek Daireler Ortaya Çıktı
7
Bilim Kurulu Toplantısı Ankara'da: Bilim Temelli Sosyal Politikalar

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları