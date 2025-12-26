DOLAR
Ağrı Dağı'nda Beyaz Zirve İhtişamı — Türkiye'nin En Yüksek Dağı

Ağrı Dağı, Doğubayazıt'ta 5 bin 137 metrelik beyaz zirvesiyle göz kamaştırıyor; yol boyunca sürücülere eşsiz bir manzara sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 08:57
Doğubayazıt'ın sembolü, Türkiye'nin çatısı

Ağrı Dağı, zirvesini örten karla adeta büyüleyici bir görüntü sunuyor. Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve 5 bin 137 metreTürkiye'nin en yüksek dağı olma niteliğini taşıyan Ağrı Dağı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dağın beyaz örtüsü, günün farklı saatlerinde değişen ışıklarla birlikte muhteşem manzaralar oluşturuyor. Bölgeden geçen yol boyunca sürücülere eşlik eden bu görsel şölen, çevre tepelerin arasında ihtişamını hissettiriyor.

Yerel halk ve bölgeyi ziyaret edenler için Ağrı Dağı, doğal güzelliği ve simgesel yüksekliğiyle önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

