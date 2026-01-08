Ağrı Patnos'ta Dondurucu Soğuk: Sütlüpınar Deresi Buz Tuttu

Ağrı Patnos'ta Dondurucu Soğuk Etkisini Sürdürüyor

Yaşamı aksatan buzlanma ve önlemler

Ağrı'nın Patnos ilçesinde son günlerde etkisini artıran dondurucu soğuk, yerel yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte günlük yaşamda zorluklar artıyor.

Sütlüpınar Mahallesi'nde bulunan derenin tamamen buz tuttuğu ve çevre yolların ciddi şekilde buzlandığı gözlemlendi. Bu durum, vatandaşların yollarda yürürken zorlanmasına ve araç sürücülerinin buzlu zeminlerde güçlük çekmesine yol açtı.

Soğuktan korunmak için bazı araç sahiplerinin motora zarar gelmesini önlemek amacıyla araçlarını battaniye ve çadır gibi malzemelerle kapattığı görüldü. Bölge halkı, zorlu hava koşulları nedeniyle günlük işlerini sürdürmekte sıkıntı yaşıyor.

Dondurucu soğukların yaşam standartı üzerinde belirgin etkiler bıraktığı ifade edilirken, yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

