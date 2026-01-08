Ağrı Patnos'ta Dondurucu Soğuk: Sütlüpınar Deresi Buz Tuttu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk, Sütlüpınar Mahallesi'nde derenin tamamen donmasına ve yolların ciddi şekilde buzlanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:40
Yaşamı aksatan buzlanma ve önlemler

Ağrı'nın Patnos ilçesinde son günlerde etkisini artıran dondurucu soğuk, yerel yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte günlük yaşamda zorluklar artıyor.

Sütlüpınar Mahallesi'nde bulunan derenin tamamen buz tuttuğu ve çevre yolların ciddi şekilde buzlandığı gözlemlendi. Bu durum, vatandaşların yollarda yürürken zorlanmasına ve araç sürücülerinin buzlu zeminlerde güçlük çekmesine yol açtı.

Soğuktan korunmak için bazı araç sahiplerinin motora zarar gelmesini önlemek amacıyla araçlarını battaniye ve çadır gibi malzemelerle kapattığı görüldü. Bölge halkı, zorlu hava koşulları nedeniyle günlük işlerini sürdürmekte sıkıntı yaşıyor.

Dondurucu soğukların yaşam standartı üzerinde belirgin etkiler bıraktığı ifade edilirken, yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

