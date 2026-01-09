Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak 2026)

Meteoroloji, Bursa ve çevresinde 10 Ocak öğleden itibaren saatte 50-90 km hızla kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı verdi; 10 Ocak 13.00–11 Ocak 09.00 arası geçerli.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:09
Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak 2026)

Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Bursa ve bölge genelinde 10 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına etkili olacak.

Rüzgârın saatte 50-70 kilometre, bazı yerlerde ise 80-90 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat ve tedbir çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıda, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Uyarının 10 Ocak 2026 saat 13.00’ten 11 Ocak 2026 saat 09.00’a kadar geçerli olacağı bildirildi.

METEOROLOJİ’NİN SON DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE BURSA VE ÇEVRESİNDE YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN...

METEOROLOJİ’NİN SON DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE BURSA VE ÇEVRESİNDE YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLİ RÜZGÂR VE YER YER FIRTINA BEKLENİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak 2026)
2
Beytüşşebap'ta Son Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Başkan Akın: Basın, demokrasinin en önemli yapı taşıdır — 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
4
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
5
Düzce Fındıklıaksu'da Heyelan Kapanan Yol Erken Onarıldı
6
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama
7
Mehmet Tahmazoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları