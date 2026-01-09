Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak 2026)

Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Bursa ve bölge genelinde 10 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına etkili olacak.

Rüzgârın saatte 50-70 kilometre, bazı yerlerde ise 80-90 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat ve tedbir çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıda, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Uyarının 10 Ocak 2026 saat 13.00’ten 11 Ocak 2026 saat 09.00’a kadar geçerli olacağı bildirildi.

