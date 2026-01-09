Yağışlar Edirne’de Barajları Doldurdu: İçme Suyu Güvence Altında

Vali Yunus Sezer: Kayalı ve Süloğlu barajlarına yağışlarla dolum sağlandı; barajlar yüzde 80 dolulukla Edirne'nin içme suyu güvence altında.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 18:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:41
Yağışlar Edirne’de Barajları Doldurdu: İçme Suyu Güvence Altında

Yağışlar Edirne’de Barajları Doldurdu: İçme Suyu Güvence Altında

Edirne Valisi Yunus Sezer, son günlerde etkili olan yağışların kentin içme suyu temininde kullanılan Süloğlu ve Kayalı barajlarını olumlu yönde etkilediğini açıkladı.

Baraj dolulukları ve su girişleri

Vali Sezer, yağışlarla birlikte Kayalı Barajı’na yaklaşık 4 milyon metreküp su girişi sağlandığını, Süloğlu Barajında da su seviyesinde artış yaşandığını belirtti. Barajların doluluk oranlarının yüzde 80 seviyelerine ulaştığını ifade eden Sezer, bu durumun Edirne’nin içme suyu açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Nehrin debisi ve alınan tedbirler

Sezer, yağışların özellikle Bulgaristan coğrafyasında etkili olduğuna dikkat çekerek bunun Arda ve Meriç nehirlerini beslediğini, ancak nehir debilerinin endişe edilecek bir seviyeye ulaşmadığını vurguladı. Bulgaristan makamlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Sezer, baraj savaklarından kontrollü şekilde su bırakıldığını kaydetti.

Muhtemel debi artışları dikkate alınarak Meriç Nehri üzerindeki kauçuk bent sisteminin tamamen açıldığını belirten Sezer, yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte bugün itibarıyla bentlerin yeniden kaldırılarak su tutma işlemine geçileceğini ifade etti.

Yerel etkiler

Vali Sezer, yağışların genel anlamda kentte ciddi bir olumsuzluğa yol açmadığını, sadece bazı bölgelerde küçük derelerde taşkınlar yaşandığını ve bunun kısmen yollarda aksamalara neden olduğunu sözlerine ekledi.

YAĞIŞLAR BARAJLARA NEFES ALDIRDI: EDİRNE’NİN İÇME SUYU GÜVENCE ALTINDA

YAĞIŞLAR BARAJLARA NEFES ALDIRDI: EDİRNE’NİN İÇME SUYU GÜVENCE ALTINDA

YAĞIŞLAR BARAJLARA NEFES ALDIRDI: EDİRNE’NİN İÇME SUYU GÜVENCE ALTINDA

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Kurubaş Geçidi'nde Kar ve Tipi Ulaşımı Zorluyor
2
DTSO: Bismil’de Zarar Gören 12 Çırçır Fabrikası İçin Faizsiz Onarım Kredisi Talebi
3
Siirt'te Kar Küreme ve Tuzlama Çalışmaları 7/24 Sürüyor
4
Karasu'da 8. Sınıf Öğrencisi Ilhame Saparova Pencereden Düşerek Hayatını Yitirdi
5
Kahramanmaraş'ta 10-11 Ocak İçin Yağış ve Buzlanma Uyarısı
6
Yunusemre Emekli Kafe açıldı: Çay 5 TL, Kahve 10 TL
7
Bingöl-Erzurum Karayolu Tır Trafiğine Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları