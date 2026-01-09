Yağışlar Edirne’de Barajları Doldurdu: İçme Suyu Güvence Altında

Edirne Valisi Yunus Sezer, son günlerde etkili olan yağışların kentin içme suyu temininde kullanılan Süloğlu ve Kayalı barajlarını olumlu yönde etkilediğini açıkladı.

Baraj dolulukları ve su girişleri

Vali Sezer, yağışlarla birlikte Kayalı Barajı’na yaklaşık 4 milyon metreküp su girişi sağlandığını, Süloğlu Barajında da su seviyesinde artış yaşandığını belirtti. Barajların doluluk oranlarının yüzde 80 seviyelerine ulaştığını ifade eden Sezer, bu durumun Edirne’nin içme suyu açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Nehrin debisi ve alınan tedbirler

Sezer, yağışların özellikle Bulgaristan coğrafyasında etkili olduğuna dikkat çekerek bunun Arda ve Meriç nehirlerini beslediğini, ancak nehir debilerinin endişe edilecek bir seviyeye ulaşmadığını vurguladı. Bulgaristan makamlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Sezer, baraj savaklarından kontrollü şekilde su bırakıldığını kaydetti.

Muhtemel debi artışları dikkate alınarak Meriç Nehri üzerindeki kauçuk bent sisteminin tamamen açıldığını belirten Sezer, yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte bugün itibarıyla bentlerin yeniden kaldırılarak su tutma işlemine geçileceğini ifade etti.

Yerel etkiler

Vali Sezer, yağışların genel anlamda kentte ciddi bir olumsuzluğa yol açmadığını, sadece bazı bölgelerde küçük derelerde taşkınlar yaşandığını ve bunun kısmen yollarda aksamalara neden olduğunu sözlerine ekledi.

