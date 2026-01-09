Düzce Fındıklıaksu'da Heyelan Kapanan Yol Erken Onarıldı

Fındıklıaksu'da 3 gün arayla gerçekleşen heyelanla kapanan köy yolu, Meteoroloji'nin yoğun kar uyarısı üzerine İl Özel İdaresi ekiplerince gece çalışmasıyla erken onarılıp açıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:10
Yoğun kar uyarısı nedeniyle ekipler planlanandan önce çalışmayı tamamladı

Düzce (İHA)Fındıklıaksu köyünde, 3 gün arayla meydana gelen heyelanlar sonucu kapanan köy yolunun onarım çalışmaları hafta sonu tamamlanması bekleniyordu. Ancak Meteoroloji'nin yapılan yoğun kar uyarısı sonrası ekipler, çalışmayı öne çekerek yolu kullanıma açtı.

Geçtiğimiz salı günü da dağlardan akan toprakların yol yüzeyini kapatmasıyla başlayan arızalanma sürecinde, İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etmişti. Dün ise aynı noktada toprak kayması tekrar ederek köye ulaşımı sağlayan yolu uçuruma doğru akıttı ve yol kullanılamaz hale geldi.

İl Özel İdaresi ekipleri ile Fındıklıaksu köyü Muhtarı Zekeriya Beyaz, yolun bir an önce ulaşıma açılması için çalışmalara hemen başladı. Başlangıçta çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge için verdiği yoğun kar uyarısı üzerine ekipler, gece saatlerinde de çalışarak yolu planlanandan önce tamamladı. Yol, olası sağlık, yangın ve asayiş olaylarında köye ulaşımın sağlanması amacıyla kullanıma açıldı.

Yetkililer, bölgedeki hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını ve ekiplerin yönlendirmelerine uymasını istedi.

