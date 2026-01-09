Başkan Akın: Basın, demokrasinin en önemli yapı taşıdır — 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basının demokrasi ve kent hafızası için taşıdığı önemi vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:09
Başkan Akın: "Basın, demokrasinin en önemli yapı taşıdır"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda basının demokratik yaşamdaki rolüne dikkat çekti.

"Halkın doğru, tarafsız ve zamanında bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın emekçilerimizin bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum."

Gazetecilik, güçlü bir kent hafızasıdır

Akın, gazeteciliğin Balıkesir’de yalnızca bir meslek olmadığını, aynı zamanda güçlü bir kent hafızasının temeli olduğunu vurguladı. "Kentimizin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamıyla içinde barındırdığı Kuvayımilliye ruhu yıllardır sizlerin kalemiyle, objektifiyle ve emeğiyle kayıt altına alınmaktadır. Sizler sayesinde Balıkesir’in sesi Türkiye’ye, hatta dünyaya ulaşmaktadır."

Başkan, kentte Cumhuriyet öncesine uzanan ve Kurtuluş Savaşı yıllarında dahi kesintiye uğramadan bugünlere ulaşan onurlu bir basın geleneği bulunduğunu belirterek, Kurtuluş Savaşı yıllarında Hasan Basri Çantay'la ateşlenen Balıkesir basınının Münir Yenal, Ekrem Balıbek ve Reşit Kıpçak gibi isimlerle kurumsallaştığını kaydetti.

Eleştirinin olmadığı yerde gelişim olmaz

Akın, belediye olarak yerel demokrasiyi güçlendirmenin yolunun basınla açık, şeffaf ve samimi iletişim kurmaktan geçtiğini söyledi. "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak yerel demokrasiyi güçlendirmenin yolunun, basınla açık, şeffaf ve samimi bir iletişim kurmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu anlayışla yerel demokrasiyi güçlendirmek adına Balıkesir’imizde görev yapan tüm basın emekçilerinin eleştirilerini büyük bir samimiyetle karşılıyor, bu katkıyı kentimizin gelişimi açısından son derece değerli buluyoruz. Çünkü biliyoruz ki eleştirinin olmadığı yerde gelişim olmaz."

Akın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Basın, milletin müşterek sesidir.' sözünü rehber edinerek gazetecilerin görüşünü alarak adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Mesajını, görevleri başında hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anarak ve gazetecilere sağlık, mutluluk ve başarı dileyerek tamamladı.

