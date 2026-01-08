Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı

Eskişehir'de etkili fırtına 75. Yıl Mahallesi'nde ağaç devrilmelerine ve kapalı halk pazarı çatısında hasara yol açtı; Muhtar Ahmet Koyuncu vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:54
Mahallede yaşam olumsuz etkilendi

Bugün, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede şiddetli rüzgâr ve fırtına etkili oldu. Kent genelinde olduğu gibi, 75. Yıl Mahallesinde de günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi.

Mahallenin çeşitli noktalarında ağaç devrilmesi olayları yaşanırken, kapalı halk pazarı çatısı rüzgârdan zarar gördü. Olaylar nedeniyle bazı yollar ve alanlarda geçici aksamalar meydana geldi.

Mahalle Muhtarı Ahmet Koyuncu, fırtınanın etkilerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirterek uyarıda bulundu. Muhtar Koyuncu, zarar gören alanlarda dikkatli olunmasını istedi.

Yetkililerden ve ilgili birimlerden gelebilecek olası uyarı ve bilgilendirmeler takip edilmelidir.

ESKİŞEHİR’DE MEYDANA GELEN FIRTINA SONUCUNDA, 75. YIL MAHALLESİ’NDE ÇEVRE ZARAR GÖRDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

