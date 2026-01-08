Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı

Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu

Mahallede yaşam olumsuz etkilendi

Bugün, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede şiddetli rüzgâr ve fırtına etkili oldu. Kent genelinde olduğu gibi, 75. Yıl Mahallesinde de günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi.

Mahallenin çeşitli noktalarında ağaç devrilmesi olayları yaşanırken, kapalı halk pazarı çatısı rüzgârdan zarar gördü. Olaylar nedeniyle bazı yollar ve alanlarda geçici aksamalar meydana geldi.

Mahalle Muhtarı Ahmet Koyuncu, fırtınanın etkilerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirterek uyarıda bulundu. Muhtar Koyuncu, zarar gören alanlarda dikkatli olunmasını istedi.

Yetkililerden ve ilgili birimlerden gelebilecek olası uyarı ve bilgilendirmeler takip edilmelidir.

