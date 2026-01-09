Ahlat’ta Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah yağmurdan öğlene yoğun kara dönen yağış, görüşü düşürüp ulaşımda aksamalara neden oldu; Meteoroloji 10 Ocak sabahına kadar uyardı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını takiben, Bitlis'in Ahlat ilçesinde beklenen kuvvetli kar yağışı başladı.

Sabah saatlerinde yağmur şeklinde görülen yağış, öğle saatlerinden itibaren yoğun kara dönüştü. Etkisini artıran karla birlikte ilçe kısa sürede yeniden beyaza büründü.

Yoğun yağış nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü ve kısa süreli aksamalar yaşandı. Sürücüler kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaya davet edildi.

Vatandaş ve yetkili açıklamaları

İlçedeki vatandaşlardan Yunus Nazlı, "Meteorolojinin uyarısının ardından bir hafta sonra yine kar yağışı başladı. Yoğun bir kar yağışı var memleketimizde. Kar rahmet ve berekettir İnşallah bu şekilde yağmaya devam eder" dedi.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, kar yağışının Bitlis genelinde ve ilçelerinde aralıklarla 10 Ocak sabahına kadar devam edeceği belirtildi. Yetkililer ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları