Elazığ'da Çatıdan Düşen Buz Sarkıtı Araç Camını Kırdı

Elazığ'da çatıda oluşan buz sarkıtı Üniversite Mahallesi Şen Sokak'ta bir aracın üzerine düşerek camını kırdı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:36
Elazığ’da günler süren don olayları sonrasında çatılarda oluşan buz sarkıtları, havaların yumuşamasıyla birlikte koparak düşmeye başladı.

Üniversite Mahallesi Şen Sokakta bulunan bir binanın saçağından kopan buz sarkıtı, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle aracın camı kırıldı.

Olayın ardından

Olay yerinde geniş çaplı bir hasar bildirimi veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Yetkililer, buz sarkıtlarının erime dönemlerinde tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor.

