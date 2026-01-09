Elazığ'da Çatıdan Düşen Buz Sarkıtı Araç Camını Kırdı

Elazığ'da çatıda düşen buz sarkıtı araç camını kırdı
Elazığ’da günler süren don olayları sonrasında çatılarda oluşan buz sarkıtları, havaların yumuşamasıyla birlikte koparak düşmeye başladı.
Üniversite Mahallesi Şen Sokakta bulunan bir binanın saçağından kopan buz sarkıtı, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle aracın camı kırıldı.
Olay yerinde geniş çaplı bir hasar bildirimi veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Yetkililer, buz sarkıtlarının erime dönemlerinde tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor.
