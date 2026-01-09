B-REÇETE ile Bitki Koruma Ürünleri İzlenebilir Hale Geliyor

Toplantı ve Amaç

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek B-REÇETE Sisteminin tanıtımı amacıyla ziraî ilaç bayileri, reçete yazma yetkilileri ve sektör paydaşlarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı ve izlenebilirliğinin sağlanmasını hedefliyor.

Antalya'daki Tanıtım

Toplantı, bitkisel üretimin yoğun olarak yapıldığı Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, Antalya'nın tarımsal üretimde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Türkiye'deki örtü altı üretim varlığının yaklaşık yarısının Antalya'da bulunduğuna dikkat çeken Erkal, bu durumun Antalya'yı bitki koruma uygulamaları açısından stratejik bir konuma taşıdığını belirtti.

Veriler ve Altyapı

Antalya’da bin 910 reçete yazma yetkilisi bulunuyor

Antalya'da, Türkiye genelindeki bitki koruma ürünü satışı yapan bayilerin yaklaşık yüzde 9unun faaliyet gösterdiği; il genelinde görev yapan bin 910 reçete yazma yetkilisi bulunduğu ve ülke genelindeki bitki koruma ürünü uygulayıcılarının yaklaşık yüzde 12'sinin Antalya'da yer aldığı aktarıldı. Bu güçlü altyapının, sistemin Antalya'da başarıyla uygulanmasının tüm Türkiye için önemli bir gösterge olacağını ifade edildi.

Sistem Özellikleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram, B-REÇETE Sistemi'nin Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çekti. Bayram, Bayiden üreticiye, reçete yazandan müdürlüklere kadar herkesin bu sistemin bir paydaşı olduğunu belirtti. Sistem sayesinde hangi tarlada, hangi ürüne, ne kadar bitki koruma ürünü kullanıldığı il, ilçe ve parsel bazında izlenebilecektir.

Pilot Uygulama ve Yaygınlaşma Takvimi

Bayram, B-REÇETE Sisteminin 4 pilot ilde 5 etken madde ile uygulanmaya başlandığını, 1 Temmuz 2026'da ise tüm illerde uygulanmaya başlanacağını bildirdi. Sistemle artık zirai ilaç üreten, satan ve uygulayanların hepsinin elektronik olarak kaydedilip izleneceği ifade edildi.

Beklenen Etki ve Entegrasyon

Sistemin, zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımını önleyerek pestisit kalıntısının azaltılmasına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Sistem hâlen geliştirme aşamasında olup, ÇKS ve TÜKAS gibi mevcut sistemlerle entegre şekilde çalışacak; kullanıcıların katkı ve önerileriyle zaman içinde güçlenecek şekilde tasarlanıyor. Bayram, amaçlarının üreticiyi zorlamak değil; tarımsal üretimde ihtiyaç kadar, doğru dozda ve doğru zamanda ilaç kullanımını sağlamak olduğunu vurguladı.

Katılımcılar ve Sonuç

Bilgilendirme bölümünün ardından Doç. Dr. Yunus Bayram, katılımcıların B-REÇETE Sistemine ilişkin sorularını yanıtladı. Toplantıya ziraî ilaç bayileri, üreticiler, oda ve birlik temsilcileri, teknik personel ile tarım sektörünün paydaşları katılım sağladı. Sistem tanıtımının ardından sahada uygulanacak adımların takip edilmesine ve katılımcı geri bildirimlerinin değerlendirilmesine devam edileceği bildirildi.

