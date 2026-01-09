Denizli teleferik 10 Ocak 2026'da yeniden açılıyor — 10–16 Ocak ücretsiz

Denizli teleferik, kapsamlı bakım sonrası 10 Ocak 2026'da saat 10.00'da yeniden açılıyor; 10–16 Ocak tarihlerinde teleferik ve Bağbaşı Yaylası ücretsiz.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:55
Denizli teleferik 10 Ocak 2026'da yeniden açılıyor — 10–16 Ocak ücretsiz

Denizli teleferik 10 Ocak 2026'da yeniden hizmete giriyor

Denizli teleferik, kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden vatandaşların kullanımına açılıyor. Yeniden açılış, bölgeyi ziyaret edecekler için kar manzarası eşliğinde gerçekleşecek.

Açılış ve ücretsiz dönem

10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da hizmete girecek teleferikte, açılışa özel olarak 10–16 Ocak tarihleri arasında Denizli teleferik ve Bağbaşı Yaylası vatandaşlara ücretsiz olacak.

Bakım ve yenileme çalışmaları

Denizli teleferik, 2024 yılı Ağustos ayında halatta tespit edilen aşınma ve eskime nedeniyle güvenlik gerekçesiyle hizmete kapatılmıştı. 2025 Temmuz ayında yeni halatın teslim edilmesinin ardından gerekli ekipman temini, teknik hazırlıklar ve montaj çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Bağbaşı Yaylası'nda kar manzarası

Denizli teleferik ile 1500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası, yaz aylarında serin havası, kış aylarında ise kar manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Beyaza bürünen görüntüsüyle eşsiz bir manzara sunan yayla, yenilenen teleferik hattı ile misafirlerini karşılamaya hazır.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

