Mehmet Tahmazoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilere teşekkür ederek çalışma şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:09
Mehmet Tahmazoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Mehmet Tahmazoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Tahmazoğlu, gazetecilerin emeklerine teşekkür etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal alanda görev yapan tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Tahmazoğlu, gazeteciliğin zor ve çok önemli bir meslek olduğuna dikkat çekerek, basın çalışanlarının özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür borçlu olduklarını belirtti. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşların doğru ve tarafsız haber alma hakkına katkı sunmakta kararlı olduklarını vurguladı.

"Her şartta görevleri peşinde koşan gazeteciler, vatandaşa haber ulaştıra bilmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Ülkemizde, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı yasa ile gazetecilerin sorunlarına, çözüm bulunmak istenmiştir. Bu yasanın önemini kamuoyuna mal etmek isteyen gazetecilerimiz, her 10 Ocak’ı ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlamaktadırlar. Tüm gazeteci, basın mensubu arkadaşlarım şehrimizin sorunları ile yakından ilgilenip, sorunların çözümüne önemli katkılar vererek, bizlere yardımcı olan, bir çalışma anlayışı içindedirler. Kendilerine bu olumlu ve fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak bizler de vatandaşlarımızın ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde haber alma hakkına katkı sunmaya devam etmekte kararlıyız. Gazetecilerin çalışma şartlarının tüm Türkiye’de daha da iyileştirilmesi ve özgürlüklerinin evrensel standartlara kavuşturulması, kuşkusuz medyamıza güç kazandıracaktır. Çünkü basın milletin müşterek sesidir. Vatandaşın bilgi edinme özgürlüğünü yasal sınırlar içinde sonuna kadar sunan, ekonomik ve sosyal sorunları cesaretle irdeleyen, basın meslek ilkelerine uyarak görev yapan bütün basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleri ile birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum"

Tahmazoğlu, gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve özgürlüklerinin güçlendirilmesinin, medyanın daha güçlü ve etkin olmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDENİYLE BASIN...

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDENİYLE BASIN ÇALIŞANLARININ GÜNÜNÜ KUTLADI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'ün yüksek kesimlerine kısa süreli kar yağışı
2
Gaziantep Nakliyatçılarda Seçim Heyecanı: Ahmet Kaya Başkan Adayı
3
Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi
4
Şükrü Alakoç'tan Yozgat Tandır Kebabı Püfleri
5
Mehmet Kaya’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
6
Düzce'de 2025: 70 bin 300 Ton Evsel Atık Toplandı
7
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları