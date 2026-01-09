Malatya'nın Kırsalında Kar Etkisi: Arapgir Sugeçti Yanıklar Mezrası'nda Ulaşım Aksamaları

Malatya'nın kırsalında kar etkili oldu

Kırsal kesimlerde ulaşımda aksamalar

Malatya’da kırsal bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşarak bazı mahalle ve köy yollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte en fazla kar alan bölgeler arasında yer alan iki bin rakımdaki Arapgir ilçesine bağlı Sugeçti Mahallesi Yanıklar Mezrasında yaşayan vatandaşlar, zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Sugeçti Mahallesi sakinlerinden Nihat Karaca, bölgede yağışların belirli aralıklarla devam ettiğini belirtirken, tek korkularının elektrik kesintisi olduğunu söyledi.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli davranılması uyarısında bulundu.

