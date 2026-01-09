Malatya'nın Kırsalında Kar Etkisi: Arapgir Sugeçti Yanıklar Mezrası'nda Ulaşım Aksamaları

Malatya kırsalında etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı aksattı; Sugeçti Mahallesi Yanıklar Mezrası'nda vatandaşlar karla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:04
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:05
Malatya'nın Kırsalında Kar Etkisi: Arapgir Sugeçti Yanıklar Mezrası'nda Ulaşım Aksamaları

Malatya'nın kırsalında kar etkili oldu

Kırsal kesimlerde ulaşımda aksamalar

Malatya’da kırsal bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşarak bazı mahalle ve köy yollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte en fazla kar alan bölgeler arasında yer alan iki bin rakımdaki Arapgir ilçesine bağlı Sugeçti Mahallesi Yanıklar Mezrasında yaşayan vatandaşlar, zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Sugeçti Mahallesi sakinlerinden Nihat Karaca, bölgede yağışların belirli aralıklarla devam ettiğini belirtirken, tek korkularının elektrik kesintisi olduğunu söyledi.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli davranılması uyarısında bulundu.

MALATYA’DA KIRSAL KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

MALATYA’DA KIRSAL KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

MALATYA’DA KIRSAL KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLUYOR

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak 2026)
2
Beytüşşebap'ta Son Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Başkan Akın: Basın, demokrasinin en önemli yapı taşıdır — 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
4
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
5
Düzce Fındıklıaksu'da Heyelan Kapanan Yol Erken Onarıldı
6
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama
7
Mehmet Tahmazoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları