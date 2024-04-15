Aile Bakanlığı 18-40 yaş arası kamu personeli alımı! Başvuru şartları açıklandı

Koordinatör kamu personeli alımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilecek. İş başvurusu detaylarına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Aile Bakanlığı ile sözleşmeli personel alımı için başvuruların yapılması için son tarih..

Aile Bakanlığına bağlı SYDV bünyesinde Sözleşmeli İnsan Kaynakları Koordinatörü alımına başvuran adaylar, başvurularını 1-19 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında tamamlayabilecekler.

"SYDV sözleşmesi kapsamında personel alım profili"

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın bünyesinde sözleşmeli olarak çalışacak Kamu Personel Koordinatörleri alımına başvuran adaylar, Diploma, Kimlik Kartı Örneği, KPSS Kamu Personeli Sınavı 2022-2023 KPSS P3 puanına ilişkin belgeler ile başvurularını tamamlayabileceklerdir.

"Sözleşmeli memur alımı şartları"





SYDV'de sözleşmeli kamu çalışanı olarak çalışmak isteyen adayların, işe Türk vatandaşı olarak başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlık haklarını kullanabilir. 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını aşmamış olmalıdır. Kamu haklarından mahrum bırakılmamalıdır. Ayrıca, TCK 53. Maddesinde belirtilmiş olan belirli suçlardan da hüküm giymemiş olmak gerekmektedir.

Üniversitenin Eğitim Fakültesi'nden eğitim almış olmak şartıyla psikoloji, PDR, sosyoloji, çocuk gelişimi veya sosyal hizmetler fakültelerinin birinden mezun olunması, bayan olmak, KPSS P3 puanının en az 60 ve üzeri olması, en az 1 yıldır Çerkezköy ilçesinde yaşıyor olmak da istenen diğer şartlar arasında yer almaktadır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvuruları değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.

Çerkezköy SYDV'de görev yapmak üzere sözleşmeli kamu çalışanı alımı için başvuru G.M.K.P Mah. Fırın Sok. No:5/a Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki kayıt belgelerinin yanı sıra kayıt döneminde de kayıt işlemleri tamamlanabilir.

Tekirdağ Çerkezköy SYDV Sözleşmeli personel alımına ilişkin kılavuza https://media.iskur.gov.tr/87625/tekirdag-cerkezkoy-sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakfi-19-04-2024.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.