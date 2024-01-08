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Airfryde Şekerpare: Geleneksel tatlıya modern dokunuş! Az yağlı hafif bir tatlı tarifi

Airfryde Şekerpare: Geleneksel tatlıya modern dokunuş! Az yağlı hafif bir tatlı tarifi Airfryde şekerpare, az yağlı ve hafif bir tatlı yapmanın kolay bir yoludur. Sadece birkaç malzeme ve Airfrey ile lezzetli şekerpareler hazırlayabilirsiniz. Tarifin detayları için okumaya devam edin.