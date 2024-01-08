Airfryde Şekerpare: Geleneksel tatlıya modern dokunuş! Az yağlı hafif bir tatlı tarifi
Airfryde şekerpare, az yağlı ve hafif bir tatlı yapmanın kolay bir yoludur. Sadece birkaç malzeme ve Airfrey ile lezzetli şekerpareler hazırlayabilirsiniz. Tarifin detayları için okumaya devam edin.
Airfryde Şekerpare nasıl yapılır?
Airfryde şekerpare, geleneksel Türk tatlısı şekerpareyi daha az yağlı ve daha hafif bir şekilde yapmanızı sağlayan bir tariftir. Airfryde şekerpare yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:
- 200 gr un
- 80 gr tereyağ
- 80 gr pudra şekeri
- 1/3 çay kaşığı karbonat
- 1 yumurta
- 1 tutam tuz
Şerbet için:
- 150 gr şeker
- 200 ml su
- 1 çay kaşığı limon suyu
- 1/4 çay kaşığı tarçın
Üzeri için: Badem, fıstık, ceviz veya fındık kullanabilirsiniz.
Airfryde Şekerpare Yapılışı
- Tereyağ, pudra şekeri, karbonat, tuz ve yumurtayı bir kasede iyice karıştırın. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan bir hamur oluşturun. Hamuru fazla yoğurmayın. Hamuru 10 dakika dinlendirin.
- Bu arada şerbeti hazırlayın. Şeker, su ve limon suyunu küçük bir tencerede orta ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Tarçını ekleyip karıştırın ve şerbeti soğumaya bırakın.
- Dinlenen hamuru 12 eşit parçaya bölün ve her parçayı yuvarlayarak top şekli verin. Hamur toplarından 5 tanesini Airfrey'in sulu yemek tenceresine aralıklı olarak dizin. Ortadaki boşluğa da bir hamur topu koyun.
- üzerine ekleyeceğiniz malzemeyi her hamur topunun üzerine bir parça koyup bastırarak yerleştirin.
- Airfrey'i Fırın/Izgara moduna getirin ve pişirme sıcaklığını 160° C, pişirme süresini 15 dakika olarak ayarlayın.
- 2 dakika sonra sulu yemek tenceresini Airfrey'in haznesine oturtun ve pişirmeye başlayın.
- 15 dakika sonra tencereyi çıkarın ve soğuyan şerbeti şekerparelerin üzerine gezdirin.
- 10 dakika şerbeti çekmesi için bekleyin. Sonra şekerparelerin alt üst edin ve şerbeti tamamen emene kadar bekletin.
Airfryde şekerpareleriniz hazır. Afiyet olsun!