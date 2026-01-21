AK Parti Bilecik’te İl Yürütme Kurulu Toplantısı — Teşkilatta Koordinasyon Vurgusu

AK Parti Bilecik’te İl Yürütme Kurulu Toplantısı
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’nda, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında İl binasında İl Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Gündem ve Değerlendirmeler
Toplantıda teşkilat çalışmaları, yürütülen faaliyetler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.
Teşkilatın sahadaki çalışmalarının değerlendirildiği toplantuda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Kararlılıkla, ortak akılla ve güçlü teşkilat iradesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
