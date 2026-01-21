Şehit Kamil 106’ncı yıl dönümünde anıldı — Bayrak Panorama 25 Aralık’ta sergilenecek

Şehit Kamil 106’ncı yıl dönümünde anıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 1920 Yılı’nda Antep Savunması’nda şehit düşen Şehit Kamil için düzenlenen anma töreni gerçekleştirildi. Törende, Şehit Kamil’in tabutuna örtülen Türk Bayrağının tarihin ve milletin hafızasına kazınması amacıyla Panorama 25 Aralık Müzesi’nde sergileneceği duyuruldu.

Tören ve sergileme

Program kapsamında camekan alanının açılışı yapıldı. Şehit Kamil’in yeğeni Müfide Çelik Baş tarafından bağışlanan, Şehit Kamil’in tabutuna sarılan Türk Bayrağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle Panorama 25 Aralık Müzesi’nde sergilenecek.

Açılış konuşmalarının ardından sergilenecek camekanın perdesi protokol tarafından açıldı. Bayrakla beraber camekanda Şehit Kamil’in nüfus kaydı, şehit edilişinin ulusal ve uluslararası basına yansımaları sergilenecek.

Katılımcılar

Anma programına İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 25 Aralık Panorama Tarih Kurulu Başkanı Sıtkı Severoğlu ve Şehit Kamil’in yeğeni Müfide Çelik Baş katıldı.

Konuşmalardan öne çıkanlar

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan konuşmasında, şehadetinin 106’ncı yıldönümünde Şehit Kamil’i andı ve bayrağın teslim alma sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bu konulardaki hassasiyetine yürekte inandığımız Fatma Şahin’e haber verdik. Birkaç gün içerisinde hemen İstanbul’da tedavi gören teyzemizi ziyarete gitti. Başkanımız da bayrağın emanet olduğunu Şehit Kamil’in hatırasını taşıdığını yerinde tabiri caizse teşhis edince bu süreç başlamış oldu. Tabi Antep gazi bir kent. Çanakkale şehitler kenti bir kent. En çok Antep ve Çanakkale’ye yakışırdı bu ilişki, bu beraberlik. Zaten tarih boyunca şehit gazi ilişkisi açısından hep Gaziantep’le Çanakkale’mizin beraberliği bugün bir kez daha taçlanmış oldu. En çok bu iki güzel tarihi kente bu kardeşlik yakışırdı. Bunu tekrar imzalanmış olduk"

Turan ayrıca hatıraların gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, "Gaziantep ve Fransızlara karşı on dört yaşında büyük bir mücadeleyle adeta sembol haline gelen şehidimizin bu hatırasını yaşatmak hepimizin boynunu borcuydu. Eğer biz bu topraklarımızı arsa değil, vatan kılmak istiyorsak sadece gelecek değil, maziyle beraber geleceği inşa etmek istiyorsak hatıralarımızı yaşatmak, hatıralarımızı yeni nesillere aktarmak durumundayız. Bugün bir bayrak tesliminden öte bir hatıranın yaşanmışlığını tekrar hayata geçiyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin anma programında ailesine teşekkür ederek şunları söyledi: "O mübarek bayrağı bize verdiler. Bizimkiler burada bilim kurulumuza baktıkları zamanda o günün dönemine ait bütün dokusu, rengi, kök boyası hepsinin o günün bayrağı olduğu ile ilgili arkadaşlarımızın yaptığı çalışmayı kıymetli valime ilettik. Şehit Kamil’deki vatan sevgisi ana sevgisinin nasıl vücut bulduğunu, ananın ‘Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır’ dediğini; babanın ‘İman varsa, imkan vardır’ dediğini, bu büyük milletin şahlanışını, iradesini, karakterini, bize gösteren bir gündür. Şahin Bey’in duruşu, çocuk Şehit Kamil’in nasıl şehit olduğu, Karayılan’ın vazgeçmemesi bizi buraya getirdi"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise müzenin kuruluş sürecine ve sergilenen eserlerin önemine vurgu yaparak, "Bu müzenin yapılması bile kahramanlık hikayelerimiz gibi aslında ayrı bir hikayedir. Müzemizin bulunduğu konum, kapılarının baktığı yön, içerisindeki kıyafetlerin her birisi resimlerin içerisindeki her bir detay aslında birçok şeyi anlatıyor. Ve biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aynen bugün bayrağı oraya asıyor olmak gibi hiçbir şeyi sadece koyduk, yaptık, yerleştirdik demek için yapmıyoruz. Ve bizim müzemiz durmuyor. Sürekli gelişiyor. Geçen sene bir bölüm ekledik. Bu sene bayrağımızı ekliyoruz ve eklediğimiz her şey üzerinde saatlerce konuşulabilecek bir değerdir" dedi.

Şehit Kamil’in yeğeni Müfide Çelik Baş bayrağı annesinin ninesinden aldığını söyleyerek, "Benim dayım olur Şehit Kamil. Annem sandığında saklamış. Bugün ise Fatma Şahin’e teslim ettim. İlgilendiğiniz için de teşekkür ederim. Çok gururlandım" şeklinde konuştu.

25 Aralık Panorama Tarih Kurulu Başkanı Sıtkı Severoğlu da, "Büyük bir şerefle bu bayrağı müzemizin bir parçası haline getirdik. Bütün aileye ve bu konuda bize destek sağlayanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Panel ve söyleşi

Anma programı kapsamında protokol, "Milli Mücadele’nin Güney Cephesi’nde Kahraman Çocuklar ve Şehit Kamil" başlıklı söyleşiye katıldı. Söyleşide Prof. Dr. Cengiz Savkılı konuşmacı, Bekir Sıtkı Severoğlu ise moderatör olarak yer aldı.

