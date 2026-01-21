Vali Erdinç Yılmaz’dan Çiçek Yerine Bağış Çağrısı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, çiçek ve hediyeler yerine ihtiyaç sahiplerine bağış yapılmasını isteyerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesap numarasını paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:06
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:06
Vali Erdinç Yılmaz’dan Çiçek Yerine Bağış Çağrısı

Vali Erdinç Yılmaz’dan anlamlı başlangıç: Çiçek yerine bağış çağrısı

Eskişehir Valiliği görevine atanan Vali Yılmaz’tan ziyaretçilere mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Dr. Erdinç Yılmaz, kentte coşkuyla karşılandı. Bugün görevine başlayan Vali Yılmaz’ın ilk mesajı, ziyaretlerde hediye yerine sosyal dayanışma yönündeki duyarlılığıyla dikkat çekti.

Vali Yılmaz, ziyaretlerde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, söz konusu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilere destek için kullanabileceklerini belirterek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesap bilgisini paylaştı.

Vali Erdinç Yılmaz’ın mesajı:

"Kıymetli Eskişehirliler, Eskişehir Valiliği görevine atanmam dolayısıyla gösterdiğiniz ilgi, samimiyet ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, dilerseniz bu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 numaralı hesabına bağışlayabilirsiniz. İhtiyaç sahibi bir hemşehrimizin yüzündeki tebessüm, bizim için alınabilecek en güzel hediyedir. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyor, hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Hesap bilgisi: TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82

ESKİŞEHİR’DE GÖREVE BAŞLAYAN VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, "ZİYARETLERİNİZDE ÇİÇEK VE BENZERİ HEDİYELER...

ESKİŞEHİR’DE GÖREVE BAŞLAYAN VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, "ZİYARETLERİNİZDE ÇİÇEK VE BENZERİ HEDİYELER GETİRMEK YERİNE, DİLERSENİZ BU BEDELİ İHTİYAÇ SAHİBİ HEMŞEHRİLERİMİZE DESTEK OLMAK AMACIYLA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFIMIZIN TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 NUMARALI HESABINA BAĞIŞLAYABİLİRSİNİZ" DEDİ.

ESKİŞEHİR’DE GÖREVE BAŞLAYAN VALİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, "ZİYARETLERİNİZDE ÇİÇEK VE BENZERİ HEDİYELER...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk’ün Gaziantep Gelişinin 93. Yılında U13 Futbol Turnuvası
2
Vali Erdinç Yılmaz’dan Çiçek Yerine Bağış Çağrısı
3
Kars’ta Kayan Tır Yolunu Kapattı: Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
4
Şehit Kamil 106’ncı yıl dönümünde anıldı — Bayrak Panorama 25 Aralık’ta sergilenecek
5
Kars’ta Kayan Tır Yolu Kapattı; Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
6
Başkan Alemdar: Sakarya'da Gençlere Yönelik Büyük Yatırımlar
7
Çanakkale 2026 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları: 53 Tür, 15 bin 813 Birey

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları