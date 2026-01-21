Vali Erdinç Yılmaz’dan Çiçek Yerine Bağış Çağrısı

Vali Erdinç Yılmaz’dan anlamlı başlangıç: Çiçek yerine bağış çağrısı

Eskişehir Valiliği görevine atanan Vali Yılmaz’tan ziyaretçilere mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Dr. Erdinç Yılmaz, kentte coşkuyla karşılandı. Bugün görevine başlayan Vali Yılmaz’ın ilk mesajı, ziyaretlerde hediye yerine sosyal dayanışma yönündeki duyarlılığıyla dikkat çekti.

Vali Yılmaz, ziyaretlerde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, söz konusu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilere destek için kullanabileceklerini belirterek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesap bilgisini paylaştı.

Vali Erdinç Yılmaz’ın mesajı:

"Kıymetli Eskişehirliler, Eskişehir Valiliği görevine atanmam dolayısıyla gösterdiğiniz ilgi, samimiyet ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Ziyaretlerinizde çiçek ve benzeri hediyeler getirmek yerine, dilerseniz bu bedeli ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82 numaralı hesabına bağışlayabilirsiniz. İhtiyaç sahibi bir hemşehrimizin yüzündeki tebessüm, bizim için alınabilecek en güzel hediyedir. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyor, hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Hesap bilgisi: TR97 0001 5001 5800 7263 8759 82

