Çanakkale 2026 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları: 53 Tür, 15 bin 813 Birey

Çanakkale 2026 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları

Çanakkale’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından 2026 kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Sayımlar, DKMP 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri ile kuş gözlemcileri Cenk Polat, Mehmet Kıran ve Murathan Develi tarafından yürütüldü.

Sayım Kapsamı ve Amaç

Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerinin değişimlerinin izlenmesi amacıyla, her yıl 15 Ocak-15 Şubat arası kuzey yarım kürede küresel ölçekte su kuşu sayımları yapılıyor. Çanakkale’de gerçekleştirilen bu sayımlar da aynı hedef doğrultusunda planlandı ve uygulandı.

Sahalar ve Sonuçlar

Çanakkale’de kuş sayımları Gökçeada Lagünü, Saros Körfezi Kavak Deltası, Çardak Lagünü ve Suvla Tuz Gölü sahalarında yapıldı. Gerçekleştirilen sayımlarda 53 türden 15 bin 813 birey kuş sayıldı.

Bu veriler, bölgedeki sulak alanların durumunu izlemek ve koruma önlemlerini yönlendirmek için referans oluşturuyor.

