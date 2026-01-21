Başkan Alemdar: Sakarya'da Gençlere Yönelik Büyük Yatırımlar

Başkan Yusuf Alemdar, gençler için Bilim Merkezi ve 1 milyon kitap kapasiteli Şehir Kütüphanesi başta olmak üzere kültür, eğitim ve spor yatırımlarını anlattı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:06
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:06
Başkan Alemdar: Sakarya'da Gençlere Yönelik Büyük Yatırımlar

Başkan Alemdar: "Gençlerin yarınları için şehrimizde büyük yatırımları hayata geçiriyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Sakarya’nın gençleri Türkiye’nin yarınları" adlı yeni seçmen buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Program, Ofis Sanat Merkezi (OSM)'nde gerçekleştirildi ve onur konuğu AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal oldu.

Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi projeleri

Programda gençler merak ettikleri konuları doğrudan sorma imkânı buldu. Bir gencin daha önce müjdesi verilen Bilim Merkezi Projesinin hangi aşamada olduğu sorusu üzerine Alemdar, "Gençler bizim yarınlarımızdır. Onların en güzel şartlarda yaşaması, ulaşımdan sosyalleşmeye kadar her imkândan faydalanabilmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Teknolojiyle ve bilimle daha fazla iç içe olmaları için tam donanımlı bir Bilim Merkezi inşa ediyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hemen yanına ise 1 milyon kitap kapasiteli Şehir Kütüphanesi kazandırıyoruz. Farklı ölçekte çalışma ofisleriyle bilgiye en hızlı ve kolay ulaşılabilecek bir alan olacak" dedi.

Kültür, eğitim ve spor altyapısına yatırım

Alemdar, gençlere yönelik projelerin yanı sıra şehrin kültür ve spor altyapısının da güçlendirildiğini vurguladı: "Yaptığımız her projede bu şehrin geleceğini düşünüyoruz. AKM’yi baştan sona yeniliyoruz. Bunun yanında şehir genelinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları yapıyor, Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu inşa ediyoruz. Her adımda gençlerimizi merkeze alıyoruz."

Mahir Ünal'dan destek ve takdir

Mahir Ünal, Alemdar’ın gençlere yönelik projelerini takdir ederek, "Enerjisi yüksek, heyecanı diri, geleceğe dair söyleyecek sözü olan bir gençlikle yol yürümekten gurur duyuyoruz. Sakarya’da da gençler için çok önemli adımlar atılıyor. Yusuf Başkan her zaman gençler için dertlenen, gençlik adına projeler üreten bir isim" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları