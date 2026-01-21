Kars’ta Kayan Tır Yolu Kapattı; Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kars-Arpaçay-Çıldır-Gürcistan karayolunda buzlanma nedeniyle kayan tır ulaşımı aksattı; ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saat sonra yol tamamen açıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:08
Olay ve müdahale süreci

Kars-Arpaçay-Çıldır-Gürcistan karayolu, yoğun buzlanma nedeniyle kayan bir tırın yolu kapatması sonucu ulaşıma kapandı. Olayda yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye çok sayıda trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kayan tır yoldan çekilerek kaldırıldı ve trafik kontrollü şekilde açılmaya başladı.

Sürücüler, durumla ilgili olarak, "Tır kayarak yolu kapattı. Yaklaşık 1 saattir yolun açılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yol temizliği ve yetkililerin çalışması

Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması başlattı. Çalışmalara Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal da bizzat eşlik etti. Yapılan müdahaleler sonucunda, yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan karayolu, yürütülen çalışmaların ardından tamamen trafiğe açıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

