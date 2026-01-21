Kars’ta Kayan Tır Yolu Kapattı; Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Olay ve müdahale süreci

Kars-Arpaçay-Çıldır-Gürcistan karayolu, yoğun buzlanma nedeniyle kayan bir tırın yolu kapatması sonucu ulaşıma kapandı. Olayda yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye çok sayıda trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kayan tır yoldan çekilerek kaldırıldı ve trafik kontrollü şekilde açılmaya başladı.

Sürücüler, durumla ilgili olarak, "Tır kayarak yolu kapattı. Yaklaşık 1 saattir yolun açılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yol temizliği ve yetkililerin çalışması

Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması başlattı. Çalışmalara Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal da bizzat eşlik etti. Yapılan müdahaleler sonucunda, yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan karayolu, yürütülen çalışmaların ardından tamamen trafiğe açıldı.

