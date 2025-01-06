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Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1 lira 24 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatları yeni rekor seviyeye ulaşacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 10:06
Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

Ayşe Akaryakıt Fiyatlarına Şok Zam!

Sektörel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu gece yarısı itibariyle akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. 2025 yılıyla ilgili zam haberleri de devam ederken özellikle vergi artışları ve genel ürün zammı piyasayı etkiliyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketler, ülkemizde akaryakıt fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor.

Rekor Benzin Zamı

Bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatlarına 1 lira 24 kuruşluk bir zam uygulanacağı bildiriliyor. Bu artış sonucunda benzin fiyatları, yeni bir rekor seviyeye ulaşacak.

Benzin Zammı Ne Zaman Uygulanacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, benzin fiyatlarındaki bu artış 7 Ocak Salı gününden itibaren pompada geçerli olacak. Dolayısıyla, bu gece tabelalarda değişiklikler görülmeye başlanacak ve sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler rekor benzin fiyatlarıyla karşılaşacak.

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

Motorin Fiyatları İstikrarını Koruyor

Şu anda motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmemekte. Ancak uzmanlar, petrol piyasalarındaki dalgalanmaların devamı durumunda motorin fiyatlarının da artabileceği uyarısında bulundu.

Güncel Benzin Fiyatları

İstanbul'da benzin litre fiyatı 44,05 TL, Ankara'da 44,43 TL, İzmir'de ise 44,88 TL seviyelerinde. Yapılan hesaplamalara göre, zam sonrası bu fiyatların 45 TL'nin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Artışın Sebepleri

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin nedenleri arasında küresel olaylar nedeniyle brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve dolardaki artış yer almakta. Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı eklenerek hesaplanıyor.

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