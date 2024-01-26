Akaryakıtı 150 TL ucuza getirmenin yolu! İstasyona gitmeden önce bunu yapın

Milyonlarca sürücü akaryakıt fiyatlarının artmasının ardından indirimleri merak ediyor. Peki; Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Son duyurulan akaryakıt kampanyasının detayları haberimizde..

Akaryakıtı 150 TL ucuza getirmenin yolu! İstasyona gitmeden önce bunu yapın
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Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışa ilişkin bankalar yavaş yavaş hazırladıkları kampanyalarını çıkıyor. Benzin, motorin ve LPG'deki fiyat artışları özel banka promosyonlarıyla minimuma indirilebiliyor.

Bankalardan kampanya açıklamaları ardı ardına geliyor. Halkbank'ın müşterilerine özel bir promosyon planladığı bildirildi. Banka birçok kampanya duyurdu ancak bir kampanyaya dikkat çekti.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle kamuoyu akaryakıt promosyonlarını merak ediyor ve araştırıyor. Halkbank akaryakıt kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Bankalardan alınan bilgiye göre, akaryakıt sektöründe Paraf'lı tüm yurt içi banka POS'larından 750 TL ve üzeri 4. nakit ihracı için 150 TL Paraf Para verilecek.

HALKBANKASI AKARYAKIT KAMPANYASI AÇIKLAMASI

HALKBANKASI AKARYAKIT KAMPANYASI

1 Ocak - 15 Şubat 2024 tarihlerinin arasında Paraf kart ile akaryakıt sektöründeki tüm yurt içi banka POS'larından 750 TL ve üzerinde dört harcamaya 150 TL tutarında ParafPara verilecek.

Bir kampanyaya katılmak için para harcamadan önce Paraf Mobil uygulamasında kampanyanın "Hemen Katıl" butonuna tıklamanız veya bulunduğunuz ülkeden 3404'e (KKTC için 3444'e) AKARYAKIT yazarak SMS göndermeniz gerekmektedir. Bu kampanya müşteri bazlı olup müşteriler kampanyaya bir kez katılarak 150 TL'ye kadar ParafPara kazanabilirler.

Kampanyaya katılım için bankanızda kayıtlı cep telefonu numarasından SMS gönderilmesi gerekmektedir. Belirlenen kısa mesajın Halkbank sistemine ulaşması ve Kart Sahibine Halkbank'a kayıtlı olduğunun bildirilmesinden sonra promosyona katılım garanti altına alınır.

SMS yoluyla katılım ücretsizdir. Kampanyaya katılmak için yurt içinden Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom operatörleri aracılığıyla SMS gönderilmesi gerekmektedir. Kampanyaya aynı gün aynı işyerinde yapılan ilk harcama dahildir.

Kampanyaya tek kartla katılmanız durumunda tüm kartlarınız kampanyadan yararlanabilecektir. Hedeflerinize ulaşmak için kullandığınız kartların üzerinde ParafPara ödülleri görünür.

Sisteme kaydedilen sektör bilgilerinin doğruluğunun sağlanması satın alan işyerinin sorumluluğundadır.

Kazanılan ParafPara, üye işyerinin POS üzerinden yaptığı gün sonu işlemi ile kazanılan işlemin bankacılık sistemine ulaştığı günün ertesi günü sisteme yüklenir. Kampanyaya Paraf, Parafly, sanal ve eklenti kartlar ile sanal POS'tan yapılan işlemler dahildir.

Parafree, Paraf Bankamatik, Kartvizit, Kurumsal Kart, Halkkard ve ParafPara kullanılarak yapılan işlem, iptal, iade işlemleri kampanya kapsamına girmemektedir. ParafPara havale işlemleri ParafPara kullanımına dahil değildir. Devredilen ParafPara geri alınacaktır.

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