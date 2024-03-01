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Akrep ve Yükselen Akrepler, Mart ayında sizi neler bekliyor? Yeni Ay ve Satürn nasıl etki edecek?

Akrep burçları ve yükseleni Akrep olanlar, mart ayında yeni ayın getireceği evlilik ve çocuk enerjisi, Satürn’ün desteklediği hobi ve iş fırsatları, gizli düşmanların kışkırttığı öfke ve sorumluluklarla baş etmeli.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 17:43
Akrep ve Yükselen Akrepler, Mart ayında sizi neler bekliyor? Yeni Ay ve Satürn nasıl etki edecek?

Akrep Burcu ve Mart Ayı Yorumu

Astrolog Ayşe Aslan: Akrep burçları ve yükseleni Akrep olanlar, Mart ayında sizler için önemli bir dönem başlıyor. 10 Mart'ta Balık burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, hayatınızın 5. evinde yer alacak. Bu, hayatınıza yeni bir kişinin girebileceği anlamına geliyor. Bu kişi, evlilik niyetiyle karşınıza çıkabilir ve hızlı bir şekilde evlenmek isteyebilir. Bu enerjiye kapılırsanız, mükemmel bir evlilik enerjisi çalıştırabilirsiniz. Unutmayın, bu dönemde Satürn de orada olacak.

Yeni Ay ve Etkileri

Yeni Ay'ın derecesi çok yakın olmasa da, bu dönemde parlama zamanı değil. Evlenme niyetiyle gelen kişilerden uzak durmanız gerekebilir. Ancak bu Yeni Ay, hayatınızda zaten evliyseniz veya bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, hayatınıza yeni bir enerji getirebilir.

Çocuk Sahibi Olmak

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Yeni bir çocuk, hayatınıza pozitif bir enerji getirebilir. Bu çocuğu sevgiyle kabul etmeniz gerekiyor. Çocuğunuzla ilgili önemli etkinlikler olabilir, özellikle çocuğunuzun hayatında ciddi kararlar söz konusu olabilir.

Eğer bu dönemde yeni bir hobi edinmeyi düşünüyorsanız, bu hobiyi hemen işe çevirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde harekete geçerek, hobinizi meslek olarak yapabilir ve ciddi paralar kazanabilirsiniz. Unutmayın, bu dönemde bir Satürn var ve bu, ideallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için size yardımcı olabilir. Gizli düşmanlarınızın yaptığı konuşmalar, sizi öfkelendirebilir ve hayatınızda yeni bir şeyler yapmaya teşvik edebilir. Bu enerji, sizi kamçılayan bir sıcaklık gibi hissettirebilir. Ancak bu doğru bir enerji olup, sizi tamamen uyum sağlamaya yönlendirebilir. Öfkenizi yenik düşmeyin ve karşınıza gelen sorumlulukları mutlaka onaylayın. Umarım bu dönemi en iyi şekilde değerlendirirsiniz.

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