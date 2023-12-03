Akşam ne pişirsem diye kara kara düşünenlere 15 pratik tarif! Sadece yarım saatte hazır oluyor

Sürekli evde ne pişireceğine karar vermeyen kişiler için nefis tarifler verildi. Nefis yemek tarifleri nedir? İşte tüm detaylar haberimizde.

Akşam ne pişirsem diye kara kara düşünenlere 15 pratik tarif! Sadece yarım saatte hazır oluyor
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Elinizdeki malzemelerle ne yapacağını bilmeyen kişiler için pratik, lezzetli tarifler paylaşıldı. Bu tarifler nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.

BİRBİRİNDEN NEFİS TARİFLER!

Evdeki malzemelerle ne pişireceğini bilmeyenler için nefis yemek tarifleri önerildi. Pratik ve lezzetli tadıyla yapımı kolaydır.hamsi

Karnabahar Çorbası

Bir küçük karnabahar

1 kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 sarımsak

1 patates

1.5 su bardağı süt

Bir yemek kaşığı un

Dört su bardağı su

Yapılışı: Küp doğranan patateslere soğan sarımsaklarla soteleyin. Karnabaharları ekleyerek unu ilave edip kavurun. Süt, su ve baharatları ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar çorbayı blenderdan geçirin ardından servis edebilirsiniz.

Fırında Hamsi

1 kg hamsi

2 su bardağı mısır un

Tuz 1 çay kaşığı

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yapılışı: Hamsiler yıkanıp tuzlanır. Süzgeçe alıp bekletin. Suyu süzülerek mısır ununa bulayalım. Fırın tepsisine yağlı kağıdın üzerine dizelim. 200 derece fırında yağ gezdirerek pişirin. 15 dakika içerisinde hazır. Afiyet olsun.

Pancar Salatası

1 pancar

1 yeşil elma

Mayısdanoz

1 limon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Çay kaşığı tuz

Yapılışı: Pancar, yeşil elma rendelenerek maydanozlar, zeytinyağı ve geri kalan malzemeleri ekleyerek karıştırın. Afiyet olsun.

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