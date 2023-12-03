Akşam ne pişirsem diye kara kara düşünenlere 15 pratik tarif! Sadece yarım saatte hazır oluyor
Sürekli evde ne pişireceğine karar vermeyen kişiler için nefis tarifler verildi. Nefis yemek tarifleri nedir? İşte tüm detaylar haberimizde.
Elinizdeki malzemelerle ne yapacağını bilmeyen kişiler için pratik, lezzetli tarifler paylaşıldı. Bu tarifler nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.
BİRBİRİNDEN NEFİS TARİFLER!
Evdeki malzemelerle ne pişireceğini bilmeyenler için nefis yemek tarifleri önerildi. Pratik ve lezzetli tadıyla yapımı kolaydır.
Karnabahar Çorbası
Bir küçük karnabahar
1 kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 sarımsak
1 patates
1.5 su bardağı süt
Bir yemek kaşığı un
Dört su bardağı su
Yapılışı: Küp doğranan patateslere soğan sarımsaklarla soteleyin. Karnabaharları ekleyerek unu ilave edip kavurun. Süt, su ve baharatları ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar çorbayı blenderdan geçirin ardından servis edebilirsiniz.
Fırında Hamsi
1 kg hamsi
2 su bardağı mısır un
Tuz 1 çay kaşığı
Yarım su bardağı zeytinyağı
Yapılışı: Hamsiler yıkanıp tuzlanır. Süzgeçe alıp bekletin. Suyu süzülerek mısır ununa bulayalım. Fırın tepsisine yağlı kağıdın üzerine dizelim. 200 derece fırında yağ gezdirerek pişirin. 15 dakika içerisinde hazır. Afiyet olsun.
Pancar Salatası
1 pancar
1 yeşil elma
Mayısdanoz
1 limon
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Çay kaşığı tuz
Yapılışı: Pancar, yeşil elma rendelenerek maydanozlar, zeytinyağı ve geri kalan malzemeleri ekleyerek karıştırın. Afiyet olsun.