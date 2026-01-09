Akyaka Belediyesi 7/24 karla mücadeleye devam ediyor

Ekipler ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor

Akyaka'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Akyaka Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız görev yapıyor. İlçe genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai harcanıyor.

Belediyeye bağlı ekipler, ana arterler, mahalle yolları ve kritik noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkisini artırdığı bölgelerde iş makineleri ile müdahale edilirken, buzlanmaya karşı önleyici tedbirler de alınıyor.

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, kar yağışının devam etmesi halinde ekiplerin 7/24 görev başında olacağını belirtti. Başkan Toptaş, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve kış şartlarına uygun tedbirleri almalarını istedi.

Akyaka Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının hava koşulları normale dönene kadar kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.

AKYAKA BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA(KARS-İHA)