Akyaka Belediyesi 7/24 Karla Mücadeleye Devam Ediyor

Akyaka Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ana arterler ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 7/24 sürdürüyor; vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:21
Akyaka Belediyesi 7/24 Karla Mücadeleye Devam Ediyor

Akyaka Belediyesi 7/24 karla mücadeleye devam ediyor

Ekipler ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor

Akyaka'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Akyaka Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız görev yapıyor. İlçe genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai harcanıyor.

Belediyeye bağlı ekipler, ana arterler, mahalle yolları ve kritik noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkisini artırdığı bölgelerde iş makineleri ile müdahale edilirken, buzlanmaya karşı önleyici tedbirler de alınıyor.

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, kar yağışının devam etmesi halinde ekiplerin 7/24 görev başında olacağını belirtti. Başkan Toptaş, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve kış şartlarına uygun tedbirleri almalarını istedi.

Akyaka Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının hava koşulları normale dönene kadar kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.

AKYAKA BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA(KARS-İHA)

AKYAKA BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA(KARS-İHA)

AKYAKA BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıgöl'ün yüksek kesimlerine kısa süreli kar yağışı
2
Gaziantep Nakliyatçılarda Seçim Heyecanı: Ahmet Kaya Başkan Adayı
3
Malatya’da 7/24 Karla Mücadele: Sami Er TOKİ Karagöz’de İnceledi
4
Şükrü Alakoç'tan Yozgat Tandır Kebabı Püfleri
5
Mehmet Kaya’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
6
Düzce'de 2025: 70 bin 300 Ton Evsel Atık Toplandı
7
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları