Isparta Davraz'da suni karla kayak keyfi devam ediyor

Davraz'ta zirvede başlayan kar yağışıyla alt kesimlerde suni karlama alanlarında kayak ve snowboard keyfi sürüyor. Merkezin hedefi bu sezon 350 bin ziyaretçi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:15
Davraz Kayak Merkezi'nin zirvesinde etkili olan kar yağışı, özellikle 2 bin 635 metre yükseklikteki bölümde beyaz örtüyü oluşturdu. Ancak merkezinin alt kısımlarında yeterli doğal kar yağışı gerçekleşmediği için ziyaretçiler, suni karlama yapılan pist ve alanlarda aktivitelerini sürdürüyor.

Akdeniz Bölgesi'nin incisi olarak anılan Davraz'ın zirvesinde görülen yağış, merkezin farklı noktalarında yer yer beyazlıklar meydana getirdi. Halihazırda esas pistlerde kayak, snowboard ve tur kayağı faaliyetleri yapılamazken, suni karla kaplanmış alanlar ziyaretçilere kayma imkanı sunuyor.

Pist durumu ve ziyaretçi hedefi

Yetkililer, önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışının ardından mavi ve kırmızı pistlerin de ziyaretçilere açılacağını belirtti. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 280 bin ziyaretçi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi'nin bu sezonki hedefinin ise 350 bin ziyaretçiye ulaşmak olduğu öğrenildi.

Ziyaretçi yorumu

Serik’ten ilk kez Davraz Kayak Merkezi’ne gelen bir vatandaş, "Şu an Davraz biraz rüzgarlı ama hava gayet güzel. Fiyatlar da oldukça normal. Tekrar geleceğiz. Herkese tavsiye ederim" dedi.

