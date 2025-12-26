DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.223,81 -0,87%
BITCOIN
3.813.523,63 -1,12%

Alaca'da Özel Bireylerden Regaip Kandili'nde Kandil Simidi İkramı

Alaca Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri, Regaip Kandili dolayısıyla ilçe merkezinde vatandaşlara ve esnafa kandil simidi dağıttı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:54
Alaca'da Özel Bireylerden Regaip Kandili'nde Kandil Simidi İkramı

Alaca'da Özel Bireylerden Regaip Kandili'nde Kandil Simidi İkramı

Etkinlikte dayanışma ve dostluk mesajı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Regaip Kandili vesilesiyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Alaca Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel bireyler, ilçe merkezinde vatandaşlara ve esnafa kandil simidi ikram etti.

Öğrenciler, esnafları dükkanlarında tek tek ziyaret ederek kandil simidini takdim etti ve Regaip Kandilini kutladı. Etkinlik boyunca katılımcılar arasında sıcak karşılamalar ve samimi sohbetler yaşandı.

Esnaflar, özel bireylerin bu nazik davranışı karşısında duyarlılık gösterdikleri için teşekkür etti. Etkinlik, ilçede birlik ve paylaşma duygusunun güçlendiği bir örnek olarak değerlendirildi.

Alaca Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu etkinlik, toplumda farkındalık yaratma ve dayanışmayı pekiştirme amacı taşıdı.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE ÖZEL EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, REGAİP KANDİLİ VESİLESİYLE VATANDAŞLARA VE...

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE ÖZEL EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, REGAİP KANDİLİ VESİLESİYLE VATANDAŞLARA VE ESNAFA KANDİL SİMİDİ İKRAM EDEREK GÖNÜLLERİ FETHETTİ. DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖZEL ÖĞRENCİLER, HAZIRLANAN İKRAMLARI KENDİ ELLERİYLE DAĞITARAK KANDİLİN MANEVİ COŞKUSUNU PAYLAŞTI.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE ÖZEL EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, REGAİP KANDİLİ VESİLESİYLE VATANDAŞLARA VE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Tunahan İçin Seferberlik: Engelli Gence Yardım Yağdı
2
Karapınar’da ÇEDES Etkinliği: Öğrenciler Sultan Selim Camii’nde Sabah Namazında Buluştu
3
OEDAŞ ve ESO'dan 'Yeşil Yakalı' Mühendisler İçin Eğitim İş Birliği — 120 Öğrenciye Sertifika
4
Gölbaşı'nda Yılsonu Değerlendirme Toplantısı — Kaymakam Kadir Algın Başkanlığında
5
Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 Metrelik Kaçak Misina Ağı Ele Geçirildi
6
Ataşehir'de Karla Mücadele Hazırlığı: 74 Araç, 2 Bin Ton Tuz
7
Battalgazi Belediyesi karla mücadelede 24 saat teyakkuzda

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı