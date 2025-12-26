Alaca'da Özel Bireylerden Regaip Kandili'nde Kandil Simidi İkramı

Etkinlikte dayanışma ve dostluk mesajı

Çorum'un Alaca ilçesinde, Regaip Kandili vesilesiyle anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Alaca Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel bireyler, ilçe merkezinde vatandaşlara ve esnafa kandil simidi ikram etti.

Öğrenciler, esnafları dükkanlarında tek tek ziyaret ederek kandil simidini takdim etti ve Regaip Kandilini kutladı. Etkinlik boyunca katılımcılar arasında sıcak karşılamalar ve samimi sohbetler yaşandı.

Esnaflar, özel bireylerin bu nazik davranışı karşısında duyarlılık gösterdikleri için teşekkür etti. Etkinlik, ilçede birlik ve paylaşma duygusunun güçlendiği bir örnek olarak değerlendirildi.

Alaca Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu etkinlik, toplumda farkındalık yaratma ve dayanışmayı pekiştirme amacı taşıdı.

