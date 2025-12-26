Keçiören Belediyesi'nden Şehit Ailelerine Vefa: Haymana Kaplıcaları Gezisi

Keçiören Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Hizmet Birimi ile Haymana Belediyesi iş birliğinde, Keçiören'de yaşayan şehit anneleri ve eşleri için düzenlenen anlamlı bir gezi gerçekleştirildi. Katılımcılar, şifalı sularıyla bilinen Tarihi Haymana Kaplıcaları'nı ziyaret etti.

Ücretsiz hizmetlerle günübirlik organizasyon

Gezi kapsamında şehit yakınları ulaşım, kaplıca ve gün boyunca sunulan tüm hizmetlerden ücretsiz olarak faydalandı. Günübirlik planlanan organizasyon, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vefa duygusunun yansıması

Kaplıca ziyaretinde şehit anneleri ve eşleri hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı buldu; ayrıca Haymana'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı elde etti. Program, vatan için evlatlarını ve eşlerini feda edenlere gösterilen vefa duygusunun anlamlı bir yansıması oldu.

Teşekkür ve memnuniyet

Haymana ve kaplıca ziyaretinin ardından şehit anneleri, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan başta olmak üzere programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

