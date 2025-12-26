DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Ordu'da Filistin'e Destek: Sivil Toplumdan İsrail'e Tepki

Ordu'da Aziziye Camii'nde düzenlenen basın açıklamasında sivil toplum kuruluşları Gazze'deki insani krize dikkat çekti; TÜGVA temsilcisi Yücedağ verileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:00
Ordu'da Filistin'e Destek: Sivil Toplumdan İsrail'e Tepki

Ordu'da Filistin'e Destek: Sivil Toplumdan İsrail'e Tepki

Aziziye Camii'nde düzenlenen basın açıklaması sonrası çağrı

Ordu'da, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme tepki göstermek amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Etkinlik, Altınordu ilçesindeki Aziziye Camii'nde cuma namazı sonrasında gerçekleştirildi ve çok sayıda vatandaş ile sivil toplum temsilcisi katıldı.

Katılımcılar adına açıklamayı yapan TÜGVA Ordu İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden insani yıkıma dikkat çekti. Yücedağ, Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaklaşık 71 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 172 bin kişinin yaralandığını belirterek, ateşkes dönemlerinde dahi can kayıplarının sürdüğünü aktardı.

Yücedağ, ateşkesten bu yana 394 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 75 kişinin yaralandığını vurguladı. Gazze'de sağlık sisteminin büyük ölçüde işlevsiz hale geldiğini, binlerce hastanın tıbbi tahliye beklediğini ve temel gıda ile temiz suya erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Açıklamada, özellikle kadınlar ve çocukların ağır mağduriyet yaşadığına dikkat çekilerek, yaşananların yalnızca bir insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve insan hakları söyleminin ciddi bir sınavı olduğu ifade edildi. Katılımcılar, Gazze'de yaşananların normalleştirilmemesi gerektiğini belirterek kamuoyuna Filistin halkı için duyarlılık çağrısında bulundu.

Program, Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen duaların ardından sona erdi. Etkinlik sonunda vatandaşlar, 1 Ocak tarihinde İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan Filistin'e destek programına davet edildi.

ORDU'DA, İSRAİL'İN FİLİSTİN'E UYGULADIĞI ZULME TEPKİ ÇEKMEK İÇİN ÇEŞİTLİ SİVİL TOPLUM...

ORDU'DA, İSRAİL'İN FİLİSTİN'E UYGULADIĞI ZULME TEPKİ ÇEKMEK İÇİN ÇEŞİTLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KATILIMIYLA BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENDİ.

ORDU'DA, İSRAİL'İN FİLİSTİN'E UYGULADIĞI ZULME TEPKİ ÇEKMEK İÇİN ÇEŞİTLİ SİVİL TOPLUM...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te PTT Kargo Araçları Trafiği Felç Ediyor
2
Ozan Köyü'nde 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' eğitimine yoğun ilgi
3
Kartal'da 1. Hüseyin Güler Yerel Basın Sempozyumu — Kent Basınının Geleceği
4
AİÇÜ'de Remziye Horuz İçin Mevlid Programı Düzenlendi
5
Şehit Babası Mehmet Üngör’den Vali Hüseyin Aksoy’a Ziyaret
6
Kazlarla Yabani Otla Mücadele: MAREM’den Çevreci Uygulama
7
Hacıbaba Pastaneleri 41'inci Yıl İndirimi Diyarbakır'ta Yoğun İlgi Gördü

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı