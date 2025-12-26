Ordu'da Filistin'e Destek: Sivil Toplumdan İsrail'e Tepki

Aziziye Camii'nde düzenlenen basın açıklaması sonrası çağrı

Ordu'da, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme tepki göstermek amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Etkinlik, Altınordu ilçesindeki Aziziye Camii'nde cuma namazı sonrasında gerçekleştirildi ve çok sayıda vatandaş ile sivil toplum temsilcisi katıldı.

Katılımcılar adına açıklamayı yapan TÜGVA Ordu İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden insani yıkıma dikkat çekti. Yücedağ, Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaklaşık 71 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 172 bin kişinin yaralandığını belirterek, ateşkes dönemlerinde dahi can kayıplarının sürdüğünü aktardı.

Yücedağ, ateşkesten bu yana 394 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 75 kişinin yaralandığını vurguladı. Gazze'de sağlık sisteminin büyük ölçüde işlevsiz hale geldiğini, binlerce hastanın tıbbi tahliye beklediğini ve temel gıda ile temiz suya erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Açıklamada, özellikle kadınlar ve çocukların ağır mağduriyet yaşadığına dikkat çekilerek, yaşananların yalnızca bir insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve insan hakları söyleminin ciddi bir sınavı olduğu ifade edildi. Katılımcılar, Gazze'de yaşananların normalleştirilmemesi gerektiğini belirterek kamuoyuna Filistin halkı için duyarlılık çağrısında bulundu.

Program, Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen duaların ardından sona erdi. Etkinlik sonunda vatandaşlar, 1 Ocak tarihinde İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan Filistin'e destek programına davet edildi.

