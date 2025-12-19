Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü, Annesi Ayşe Çevik’in Cenaze Namazını Kıldırdı

Törene yoğun katılım ve duygusal anlar

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü, Almanya’da hayatını kaybeden annesi Ayşe Çevik (83) için son görevini yerine getirdi. Cenaze töreninde çok sayıda kişi bir araya gelerek aileye destek oldu.

Cenaze namazı Çamlıbel Köyü Camii’nde kılındı. Törene; Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, şube müdürleri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını kıldıran Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü, annesini ebediyete uğurlarken törene katılanlara teşekkür etti ve merhume için helallik istedi. Namaz sonrası duygusal anlar yaşandı.

Öğle namazına müteakip, Ayşe Çevik’in cenazesi Çamlıbel Köyü Aile Mezarlığı’nda yapılan dualarla toprağa verildi.

