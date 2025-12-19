DOLAR
Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü, Annesi Ayşe Çevik’in Cenaze Namazını Kıldırdı

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü, Almanya'da vefat eden annesi Ayşe Çevik (83) için Çamlıbel Köyü Camii'nde kıldırdığı cenaze namazında duygulu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:41
Törene yoğun katılım ve duygusal anlar

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü, Almanya’da hayatını kaybeden annesi Ayşe Çevik (83) için son görevini yerine getirdi. Cenaze töreninde çok sayıda kişi bir araya gelerek aileye destek oldu.

Cenaze namazı Çamlıbel Köyü Camii’nde kılındı. Törene; Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, şube müdürleri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını kıldıran Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü, annesini ebediyete uğurlarken törene katılanlara teşekkür etti ve merhume için helallik istedi. Namaz sonrası duygusal anlar yaşandı.

Öğle namazına müteakip, Ayşe Çevik’in cenazesi Çamlıbel Köyü Aile Mezarlığı’nda yapılan dualarla toprağa verildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

