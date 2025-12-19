DOLAR
Sis Altında 1915 Çanakkale Köprüsü: Boğaz Transit Gemilere Kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı; 2023 metre orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü, drone görüntülerinde sisle çevrili haliyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:26
Sis Altında 1915 Çanakkale Köprüsü: Boğaz Transit Gemilere Kapatıldı

Sis Altında 1915 Çanakkale Köprüsü

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı ve bölgedeki trafiği olumsuz etkiledi.

Boğaz trafiğinde çift yönlü kapanma

Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle boğaz trafiği, saat 08.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bunun üzerine gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak kapanmayı bildirdi.

Drone görüntüleriyle görsel şölen

Dron ile kaydedilen görüntülerde, 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki etkileyici görüntüsü dikkat çekti. Sis bulutu geçişi sırasında köprünün silueti izleyenlerde hayranlık uyandırdı.

Yoğun sisin deniz ulaşımına etkileri ve köprünün dron görüntüleri, bölgedeki trafik durumunu ve görsel zenginliği gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

