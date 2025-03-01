Ali Akargöl: Antik Eserlerin Replikalarını Taş ve Kilden Yapıyor

Kayseri'de Ali Akargöl, 23 yıldır antik eser replikaları yaparak tarihe ışık tutuyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:29
Ali Akargöl: Antik Eserlerin Replikalarını Taş ve Kilden Yapıyor

Kayseri'de yaşayan Ali Akargöl, Hunat Hatun Medresesi'nde bulunan 5 metrekarelik atölyesinde, antik dönem eserlerinin replikalarını yapma tutkusuyla 23 yıldır çalışıyor.

56 yaşındaki Akargöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taş Oyma Sanatçısı olarak, Mısır, Selçuklu ve Hitit dönemlerine ait eserlerin kopyalarını üretmekte.

O, astsubaylık görevi sırasında Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde Mehmet Kuşman adlı Urartuca yazabilen bir uzmanla tanışarak bu alandaki ilmini pekiştirdi. Emekliliği sonrasında, üniversite yıllarında ilgisini çeken tarihi eserlerin replikalarını yapmaya başladı.

Akargöl, tarihi eserleri yarattığı atölyesinde, eski medeniyetlere ait çivi yazıları, heykeller, anıtlar ve medreselerin replikalarını özenle oluşturuyor. Eserlerine hayat verirken, kullandığı taş ve killerin, orijinal malzemeleriyle aynı olmasına özellikle dikkat ettiğini vurguladı.

Akargöl, “Tarih öncesi dönem, Antik Mısır, Göbeklitepe, Anadolu ve Mezopotamya gibi bölgelerdeki tarihi kalıntı ve buluntuların replikasyonlarını yapıyorum.” dedi.

Birçok döneme ait eserlerin yanı sıra, Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan 8 bin yıl öncesine ait tarihi yapıları da sanatına konu edindiğini belirten Akargöl, “En çok vaktimi alan eserim Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi. Bu projeyi 1,5 senede tamamladım. Günde 10-15 saat çalışarak, 80 bine yakın taş işledim.” diye ekledi.

Akargöl, eserlerin detaylarını oluştururken orijinal yapıların taşlarını bulmak için özel bir özen gösterdi. Ayrıca, Selçuklu bezemeleri ile kapısına 2 ay süreyle emek harcadığını, benzer şekilde saat kulesinin yapımının da bir yıl sürdüğünü belirtti.

Sanatını bir yaşam tarzı olarak gördüğünü ifade eden Akargöl, kafasındaki enerjiyi objelere hayata geçirdiğini ve hedeflerine ulaşmak için zaman zaman yorgun günler geçirdiğini sözlerine ekledi.

Dünyada Urartuca yazabilen ender kişilerden Mehmet Kuşman'dan ilham alan Kültür ve Turizm...

Dünyada Urartuca yazabilen ender kişilerden Mehmet Kuşman'dan ilham alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Taş Oyma Sanatçısı 56 yaşındaki Ali Akargöl, 23 yıldır Mısır, Selçuklu ve Hitit dönemlerine ait eserlerin replikalarını yapıyor. Akargöl, eski medeniyetlerden günümüze ulaşan çivi yazısı, heykel, anıt ve medreselerin benzerlerini Hunat Hatun Medresesi'ndeki 5 metrekarelik atölyesinde yapıyor.

Dünyada Urartuca yazabilen ender kişilerden Mehmet Kuşman'dan ilham alan Kültür ve Turizm...

Dünyada Urartuca yazabilen ender kişilerden Mehmet Kuşman'dan ilham alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Taş Oyma Sanatçısı 56 yaşındaki Ali Akargöl, 23 yıldır Mısır, Selçuklu ve Hitit dönemlerine ait eserlerin replikalarını yapıyor. Akargöl, eski medeniyetlerden günümüze ulaşan çivi yazısı, heykel, anıt ve medreselerin benzerlerini Hunat Hatun Medresesi'ndeki 5 metrekarelik atölyesinde yapıyor.

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