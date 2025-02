İGA'nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim Fotoğraf Sergisi İstanbul Havalimanı'nda Açıldı

İGA'nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim Fotoğraf Sergisi Açıldı

İstanbul Havalimanı'nda, "İGA'nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim" adlı fotoğraf sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bulunan İGA ART Galeri tarafından düzenlenen bu sergi, havalimanından seyahat eden farklı kültürlerden 100 yolcunun portrelerini sergiliyor.

Sergi Hakkında Detaylar

Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Gülveli Kaya, serginin diğer fotoğraf sergilerinden ayıran özellikleri hakkında bilgi verdi. Kaya, serginin "bastığım yerde" kavramı etrafında yapılandığını, bu durumun çoğu zaman bilinçaltı okumalara yol açtığını ifade etti. Ayrıca, sergideki portrelerin boy, yarım boy ve grup olarak çeşitlendiğini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Kaya, sergideki bazı fotoğraflara müdahalelerde bulunulduğunu ve yan yana getirildiğini belirterek, "Fotoğraflar İGA Art ekibi tarafından çekildi ve kişilerin yazılı izinleri alındı" şeklinde konuştu.

İzleyici Yorumları ve Etkisi

Gülveli Kaya, serginin izleyiciler üzerinde olumlu bir etki yarattığını, birçok yolcunun sosyal medya üzerinden kendilerini etiketlediğini ve sergi ile ilgili olumlu geri dönüşler paylaştığını aktardı.

Serginin, havalimanının farklı kültürleri ve dünyaları bir araya getiren bir köprü olma özelliğini vurguladığını belirtmekte fayda var. Her bir portre, dünyanın dört bir yanından gelen umut dolu anıların ve keşiflerin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Sergi Ne Zaman Ziyaret Edilebilir?

“İGA'nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim” fotoğraf sergisi, 30 Nisan'a kadar gezilebilecek. İstanbul Havalimanı'na gelen herkes bu eşsiz kültürel deneyimi kaçırmamalı.

