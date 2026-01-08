Almanya'da 'Elli' kar fırtınası: Okullar tatil, Merz'in ziyareti iptal

Son yılların en sert kış mevsimini yaşadığı Almanya'da, 'Elli' alçak basınç sisteminin neden olduğu kar fırtınası hayatı felç etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düşmesiyle birçok kentte eğitim, ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Hamburg ve kuzeyde etkiler

Fırtına ilk olarak ülkenin kuzeyinde kendini gösterdi. Hamburg'da okullar bugün ve yarın tatil edilirken, kentte ana arterler kapandı ve toplu taşımada büyük aksamalar yaşandı. Hamburg limanına ulaşmaya çalışan nakliye kamyonları yollarda mahsur kaldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Hamburg genelinde bazı defin ve cenaze törenleri de iptal edildi. Kentte 33 defin işlemi ile 13 cenaze töreni durdurulurken, mezarlıklar 11 Ocak Pazartesi gününe kadar ziyaretçilere kapatıldı.

Aşağı Saksonya ve Baden-Württemberg

Aşağı Saksonya eyaletinde yoğun kar nedeniyle birçok okulda eğitim ara verildi. Baden-Württemberg'de ise bir kar küreme aracının, kaldırımda yürüyen 86 yaşındaki bir adama çarpması sonucu yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başbakan Merz programını iptal etti

Sert kış koşulları ve kapanan yollar nedeniyle Başbakan Friedrich Merz'in Mainz ziyaret planı iptal edildi. Merz, Mainz'ta partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) toplantısına katılacaktı; toplantının cuma ve cumartesi günleri basına kapalı olarak yapılacağı ve 2026 yılı değerlendirmelerinin yürütüleceği bildirilmişti.

Ulaşım ve sporda aksaklıklar

Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB), Hamburg başta olmak üzere ülkenin kuzeyine yönelik tren seferlerinde 11 Ocak Pazar gününe kadar gecikme ve iptaller olabileceğini duyurdu, sefer sayılarında azaltma ihtimali bulunduğunu belirtti. Alman Futbol Federasyonu ise Bundesliga maçlarının planlandığı şekilde oynanacağını; ancak kuzeydeki karşılaşmaların iptal edilip edilmeyeceğinin günlük olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Met Office uyarısı: Berlin ve Brandenburg için 'kaos' ihtimali

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Berlin ve Brandenburg için şiddetli kar fırtınası, buzlanma ve hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşeceği uyarısında bulundu. Her iki eyalette kar kalınlığının 15–20 santimetreye ulaşabileceği belirtilirken, eyaletlerin ulaştırma senatörleri halkı cuma günü evde kalmaya çağırdı. Trafik kazaları, düşme ve yaralanmalar nedeniyle bölge hastanelerinin yoğun olmasının beklendiği kaydedildi.

Almanya genelinde zorlu hava koşullarının cuma günü etkisini sürdürmesi, ulaşımda ciddi aksamalara, buzlanma ve kazalara yol açması bekleniyor. DWD, benzer sert kış şartlarının son olarak 2010 yılında görüldüğünü bildirdi.

