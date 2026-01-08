Almanya'da 'Elli' kar fırtınası: Okullar tatil, Merz'in ziyareti iptal

Almanya’da 'Elli' alçak basınç sisteminin yol açtığı kar fırtınası nedeniyle birçok eyalette okullar tatil edildi, ulaşım aksadı ve bazı programlar iptal oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:05
Almanya'da 'Elli' kar fırtınası: Okullar tatil, Merz'in ziyareti iptal

Almanya'da 'Elli' kar fırtınası: Okullar tatil, Merz'in ziyareti iptal

Son yılların en sert kış mevsimini yaşadığı Almanya'da, 'Elli' alçak basınç sisteminin neden olduğu kar fırtınası hayatı felç etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düşmesiyle birçok kentte eğitim, ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Hamburg ve kuzeyde etkiler

Fırtına ilk olarak ülkenin kuzeyinde kendini gösterdi. Hamburg'da okullar bugün ve yarın tatil edilirken, kentte ana arterler kapandı ve toplu taşımada büyük aksamalar yaşandı. Hamburg limanına ulaşmaya çalışan nakliye kamyonları yollarda mahsur kaldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Hamburg genelinde bazı defin ve cenaze törenleri de iptal edildi. Kentte 33 defin işlemi ile 13 cenaze töreni durdurulurken, mezarlıklar 11 Ocak Pazartesi gününe kadar ziyaretçilere kapatıldı.

Aşağı Saksonya ve Baden-Württemberg

Aşağı Saksonya eyaletinde yoğun kar nedeniyle birçok okulda eğitim ara verildi. Baden-Württemberg'de ise bir kar küreme aracının, kaldırımda yürüyen 86 yaşındaki bir adama çarpması sonucu yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başbakan Merz programını iptal etti

Sert kış koşulları ve kapanan yollar nedeniyle Başbakan Friedrich Merz'in Mainz ziyaret planı iptal edildi. Merz, Mainz'ta partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) toplantısına katılacaktı; toplantının cuma ve cumartesi günleri basına kapalı olarak yapılacağı ve 2026 yılı değerlendirmelerinin yürütüleceği bildirilmişti.

Ulaşım ve sporda aksaklıklar

Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB), Hamburg başta olmak üzere ülkenin kuzeyine yönelik tren seferlerinde 11 Ocak Pazar gününe kadar gecikme ve iptaller olabileceğini duyurdu, sefer sayılarında azaltma ihtimali bulunduğunu belirtti. Alman Futbol Federasyonu ise Bundesliga maçlarının planlandığı şekilde oynanacağını; ancak kuzeydeki karşılaşmaların iptal edilip edilmeyeceğinin günlük olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Met Office uyarısı: Berlin ve Brandenburg için 'kaos' ihtimali

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Berlin ve Brandenburg için şiddetli kar fırtınası, buzlanma ve hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşeceği uyarısında bulundu. Her iki eyalette kar kalınlığının 15–20 santimetreye ulaşabileceği belirtilirken, eyaletlerin ulaştırma senatörleri halkı cuma günü evde kalmaya çağırdı. Trafik kazaları, düşme ve yaralanmalar nedeniyle bölge hastanelerinin yoğun olmasının beklendiği kaydedildi.

Almanya genelinde zorlu hava koşullarının cuma günü etkisini sürdürmesi, ulaşımda ciddi aksamalara, buzlanma ve kazalara yol açması bekleniyor. DWD, benzer sert kış şartlarının son olarak 2010 yılında görüldüğünü bildirdi.

SON YILLARIN EN SERT KIŞ MEVSİMİNİN YAŞANDIĞI ALMANYA’DA "ELLİ" ALÇAK BASINÇ SİSTEMİNİN...

SON YILLARIN EN SERT KIŞ MEVSİMİNİN YAŞANDIĞI ALMANYA’DA "ELLİ" ALÇAK BASINÇ SİSTEMİNİN OLUŞTURDUĞU KAR FIRTINASI NEDENİYLE BAZI EYALETLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ, BAŞBAKAN FRİEDRİCH MERZ, MAİNZ ŞEHRİNE YAPACAĞI ZİYARETİ İPTAL ETTİ.

SON YILLARIN EN SERT KIŞ MEVSİMİNİN YAŞANDIĞI ALMANYA’DA "ELLİ" ALÇAK BASINÇ SİSTEMİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keşan'da Şiddetli Rüzgar: Çatılar Uçtu, Tekne Battı
2
Düzce Kent Konseyi 2025: Dezavantajlı Bireylere ve Ailelere Öncelik
3
Başkan Tavlı'dan SİM Verilerine İtiraz: Ünye Hava Kirliliği Tartışması
4
Sarıyer Kireçburnu'nda Fırtına Deniz Fenerini Devirdi
5
Canik'te Umrecileri İlahilerle Karşılama: Milyonları Büyüleyen Video
6
Antalya'da Sağanak ve Şiddetli Rüzgar: Meteoroloji 'Sarı Kod' Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları