Sarıkamış'ta 'Kristal Kar'la Kayak ve Snowboard Keyfi

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi, hafta başından bu yana süren kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 2,5 metreyi aşması ve sömestir yoğunluğunun birleşmesiyle merkez tam bir görsel şölene dönüştü.

Alpler'le kıyaslanan benzersiz 'kristal kar'

Dünyada sadece Alpler ve Sarıkamış'ta görülen, nem oranı düşük olduğu için birbirine yapışmayan 'kristal kar' yapısı, profesyonel kayakçılar ve snowboardcular için ideal bir zemin sağlıyor. Sarıçam ormanları arasında kaymanın sunduğu manzara da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Pistlerde yoğunluk, otellerde doluluk

Sarıçam ormanları sayesinde rüzgardan korunarak güvenle kayma imkanı bulan yerli ve yabancı turistler, kar yağışına aldırış etmeden pistleri doldurdu. Snowboard tutkunları taze kar üzerinde 'bol kar' (off-piste) deneyimi yaşadı. Sarıkamış'ta otellerin doluluk oranı sömestir tatiliyle birlikte yüzde 100 seviyelerine ulaştı.

Alper Yıldırım, "Şu anda yoğun bir kar yağışı var. Kayak severlerde kayağın keyfini yaşıyorlar. Kar yağışında sarıçam ormanlarında kayak yapmak daha keyifli bir hale geliyor. Bütün kayakseverleri Sarıkamış Kayak Merkezi’ne bekliyorum" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİ ARASINDA YERİNİ ALAN SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ'NDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, KAYAK VE SNOWBOARD TUTKUNLARINA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATIYOR.