Adana'da IBAN Verdi, 4 Yıl 5 Ay Hapis: Özlem Develi'nin Dramı

Adana'da IBAN verdi, ceza aldı: Özlem Develi'nin iddiaları

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, 3 yıl önce arkadaşına güvendiği için IBAN'ını kullandırdı. İddiaya göre bu güvenin ardından Develi hakkında dolandırıcılık soruşturmaları başladı ve genç kadın cezaevine girip mahkûm oldu.

Olayın gelişimi

Develi, 2023 yılında dershaneye giderken tanıştığı M.D.'nin güvenini kazanması üzerine hesabını kullandırdı. İddiaya göre M.D., "Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?" diyerek Develi'yi ikna etti. Develi, özel bir bankadan hesap açıp arkadaşının kullanımına verdi.

Bu süreçte M.D.'nin dershaneye gelmemesi üzerine şüphelenen Develi, yaklaşık 15 gün sonra karakoldan çağrıldı ve hakkında dolandırıcılıktan işlem yapıldığı öğrenildi. Develi, polise durumu anlatarak M.D. hakkında şikayette bulundu ve bankadaki hesabını kapattırdı.

Çekiliş iddiaları ve mağdur şikayetleri

Soruşturma sırasında, M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya üzerinden çekiliş düzenleyip kazananlardan para talep ettiği, parayı ödeyen kişilerin ürünleri alamadığı ortaya çıktı. Ürünleri teslim alamayan kişiler Develi hakkında şikâyette bulundu. Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi; bir süre kaldıktan sonra çıktı ve geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4 yıl 5 ay hapis ile 149.960 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Süreç ve tehdit iddiaları

Hakkında açılan 20 davadan 11'inin ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürdüğünü belirten Develi, M.D. hakkında şikayetçi olduğu için tehdit edildiğini söyledi. Develi, tehdit mesajlarından bazılarını aktardı: "Seni sabah evinden terörist diye aldırırım. Gel bu işin parçası ol, 2 bin lira harçlık al, seninle çalışmaya devam edeyim. Güzel bir kızsın, gel tatlıya bağlayalım."

Duygularını İHA muhabirine anlatan Develi, "Ben suçsuz yere cezaevine girdim. Yapmadığım halde cezasını ben çekiyorum" dedi. Genç kadın üniversiteden mezun olmasına rağmen kesinleşmiş hapis kararı ve aranma nedeniyle diplomasını alamadığını, işe giremediğini ve hayatının etkilendiğini belirtti.

Ailenin tepkisi

Baba Ahmet Develi ise kızının hayatının karardığını ifade ederek, "Kızım güvenip arkadaşına IBAN'ını verdi, o da onu dolandırdı. Şu anda kızımın ağır cezada davaları sürüyor. Çaresiz durumdayız. Bu çocuğa yol gösterilsin, gençliğine yazık. Kızım suçsuz" dedi.

Önemli not: Haberde yer alan özel isimler, tarihler ve sayısal bilgiler orijinal metinden korunmuştur.

ADANA’DA 3 SENE ÖNCE ARKADAŞINA GÜVENİP İBANINI KULLANDIRAN 23 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN BAŞINA GELMEYEN KALMADI. DOLANDIRICILIKTAN HAPSE GİREN, PARA VE HAPİS CEZASI ALAN GENÇ KIZ, GÖZYAŞLARIYLA YARDIM İSTEDİ.