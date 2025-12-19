Samsun’da 2021-2024: 41 bin 913 Kişi Hayatını Kaybetti — TÜİK Verileri

Samsun’da 2021-2024: 41 bin 913 kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2021-2024 yılları arasında toplam 41 bin 913 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yıllara göre ölüm dağılımı

Verilere göre yıllara göre ölüm sayıları şu şekilde gerçekleşti: 2021: 12 bin 88, 2022: 10 bin 424, 2023: 9 bin 646, 2024: 9 bin 755. En fazla ölüm 2021 yılında kaydedildi.

Cinsiyet ve yaş grubu verileri

TÜİK verilerine göre hayatını kaybedenlerin 22 bin 584’ü erkek, 19 bin 329’u kadın olarak raporlandı. Veriler, ölümlerin büyük bölümünün ileri yaş grubunda yoğunlaştığını; çocuk ve genç yaş gruplarındaki ölüm oranlarının ise düşük seviyelerde kaldığını gösteriyor.

KIRANKÖY MEZARLIĞI