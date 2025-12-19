Çıldır İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası: "Aile Yılı" Etkinliği

Okul-aile iş birliği ve yerel lezzetlerin paylaşımı öne çıktı

Çıldır İlkokulu bünyesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri bu yıl "Aile Yılı" kapsamında birleştirilerek gerçekleştirildi. Program, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Barış Aytürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız da katıldı. Programda yerli üretimin ve paylaşmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Öğrenciler, ailelerinin hazırladığı yerel lezzetleri paylaşırken; etkinlik kapsamında okul-aile iş birliği ön plana çıktı. Yapılan ikramların ardından program son buldu.

