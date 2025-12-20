DOLAR
Amasya'da Pekmez İçin Kazılan Mağaralar Şaşkınlık Yarattı

Amasya Şeyhcui Mahallesi'nde, pekmez yapımında kullanılan killi toprağı temin etmek için yol kenarındaki kayalıklara kazılan mağaralar genişleyip tehlike oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:01
Amasya'da pekmez için açılan mağaralar görenleri şaşırttı

Ferhatın Şirin uğruna dağları deldiği aşk efsanesinin yaşandığı Amasya'da, bu kez pekmez için açılan mağaralar gündeme geldi. Yol kenarındaki kayalık alanda kazmayla açılan oyuklar, bölgeden geçenlerin dikkatini çekti.

Olayın detayları

Şeyhcui Mahallesi'nde orman yolu olarak bilinen mevkide, üstü ağaçlık kayalık alanda kazılan mağaralar her geçen yıl genişledi. İçerisi birden çok insanın rahatlıkla sığabileceği hale dönüşen oyukların neden kazıldığı araştırıldığında; mağaraların, üzüm pekmezi yapımında kullanılan killi toprak temini için açıldığı anlaşıldı.

Mahalle sakinlerinin gözlemleri

Mahalle sakinlerinden Sevgi Taşağıl, "İlk başta toprak kayması gibi düşündüm. Sonra pekmez için kazıldığını öğrendik" dedi. Esra Başkol ise kazılan alanın son 3 yıldır daha da genişlediğini ifade etti.

Pekmez toprağı ve oluşan risk

Ercan Eftelioğlu, üzüm pekmezi yapımında bu tür toprağın kullanıldığını anlatarak, "Buraları Ferhat gibi kazmışlar. Ama pekmez toprağı için kazmışlar. Bu toprak kullanılmazsa pekmezin kıvamı istenildiği gibi tutmuyor. Üzüm pekmezinde kullanılıyor. Pekmez aşkı böyle böyle şey" şeklinde konuştu.

Yoldan geçerken karşılaştığı durumun tehlike oluşturduğunu vurgulayan Cem Yeni ise, "Ağaçların kökleri dışarı çıkmış. Eğer biraz daha kazarlarsa ağaçlar yolun kıyısındaki elektrik tellerinin üstüne devrilebilir. Yetkililerin önlem alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

