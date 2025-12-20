Bilecik'te Genç Erkekler Futsal Müsabakaları Coşkuyla Sürüyor

Okul Spor Faaliyetleri İstasyon Spor Salonu'nda yoğun ilgiyle devam ediyor

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Futsal Müsabakaları, büyük heyecana sahne oluyor. Bilecik İstasyon Spor Salonunda oynanan müsabakalarda Ertuğrulgazi Lisesi ile Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi, Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi.

Öğrencilerin sahada sergilediği mücadele ve fair-play ruhu, tribünlerdeki izleyicilerden de alkış aldı.

Genç sporcuların hem fiziksel gelişimlerine hem de takım ruhu kazanmalarına katkı sağlayan organizasyonun, okul sporlarının yaygınlaştırılması açısından önemli olduğu belirtildi. Müsabakaların, belirlenen fikstür doğrultusunda farklı okulların katılımıyla devam edeceği ifade edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen bu müsabakalar, gençlerimizin sporla iç içe büyümesine önemli katkı sağlıyor. Centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyor, sporun birleştirici gücünü Bilecik’te daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

BİLECİK’TE GENÇ ERKEKLER FUTSAL MÜSABAKALARI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLUYOR