Vali Musa Işın: Türkiye artık başı dik ve güçlü

Vali Musa Işın: "Türkiye artık başı dik, güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline gelmiştir"

GRTC Genel Kurulu'nda bilim, teknoloji ve toplum vurgusu

Kütahya Valisi Musa Işın, GRTC Küresel Araştırma Düşünce Merkezi Genel Kurul Toplantısı'na katılarak düşünce kuruluşlarının küresel ve bölgesel meselelerdeki rolüne dikkat çekti. Toplantıda akademik çalışmaların politika yapım süreçlerine katkısı ile gençliğe yönelik araştırma ve eğitim faaliyetleri ele alındı.

Program kapsamında GRTC'nin yürüttüğü çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi. Vali Işın, bilimsel düşünceyi ve üretimi merkeze alan platformların toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirterek çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda özellikle bilim, teknoloji ve savunma sanayii alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğine işaret eden Işın, "Türkiye artık başı dik, güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline gelmiştir" dedi. Bu gelişmelerin mazlum coğrafyalar için de umut kaynağı olduğunu ifade etti.

Işın, İslam dünyasının birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı. Sadece teknolojik ve bilimsel ilerlemenin değil, aynı zamanda ahlaki üstünlüğün de önem taşıdığını belirterek "İslam'ın ahlakla özdeşleşen bir din olduğu"nu ve Müslümanların her alanda güzel ahlakı temsil etmesi gerektiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine de değinen Vali Işın, devletin tek başına yeterli olamayacağını, sivil toplumun özellikle gençlerin geleceğe hazırlanmasında kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Konuşmasında Kütahya'nın köklü tarihine de atıfta bulunan Işın, "1074 yılından bu yana Türk-İslam medeniyetine ev sahipliği yapan bu kadim şehirde, Selçuklu ve Osmanlı mirasının yaşatıldığını" belirtti. Türkiye'nin bayrağını birlik ve beraberlik içinde daha da yükseklere taşıyacaklarını söyleyerek konuşmasını iyi dilek ve temennilerle tamamladı.

