DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.779.748,01 -0,33%

Vali Musa Işın: Türkiye artık başı dik ve güçlü

Kütahya Valisi Musa Işın, GRTC Genel Kurulu'nda Türkiye'nin son 20 yılda bilim, teknoloji ve savunma sanayinde güçlendiğini, mazlum coğrafyalara umut olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:04
Vali Musa Işın: Türkiye artık başı dik ve güçlü

Vali Musa Işın: "Türkiye artık başı dik, güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline gelmiştir"

GRTC Genel Kurulu'nda bilim, teknoloji ve toplum vurgusu

Kütahya Valisi Musa Işın, GRTC Küresel Araştırma Düşünce Merkezi Genel Kurul Toplantısı'na katılarak düşünce kuruluşlarının küresel ve bölgesel meselelerdeki rolüne dikkat çekti. Toplantıda akademik çalışmaların politika yapım süreçlerine katkısı ile gençliğe yönelik araştırma ve eğitim faaliyetleri ele alındı.

Program kapsamında GRTC'nin yürüttüğü çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi. Vali Işın, bilimsel düşünceyi ve üretimi merkeze alan platformların toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını belirterek çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda özellikle bilim, teknoloji ve savunma sanayii alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğine işaret eden Işın, "Türkiye artık başı dik, güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline gelmiştir" dedi. Bu gelişmelerin mazlum coğrafyalar için de umut kaynağı olduğunu ifade etti.

Işın, İslam dünyasının birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı. Sadece teknolojik ve bilimsel ilerlemenin değil, aynı zamanda ahlaki üstünlüğün de önem taşıdığını belirterek "İslam'ın ahlakla özdeşleşen bir din olduğu"nu ve Müslümanların her alanda güzel ahlakı temsil etmesi gerektiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine de değinen Vali Işın, devletin tek başına yeterli olamayacağını, sivil toplumun özellikle gençlerin geleceğe hazırlanmasında kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Konuşmasında Kütahya'nın köklü tarihine de atıfta bulunan Işın, "1074 yılından bu yana Türk-İslam medeniyetine ev sahipliği yapan bu kadim şehirde, Selçuklu ve Osmanlı mirasının yaşatıldığını" belirtti. Türkiye'nin bayrağını birlik ve beraberlik içinde daha da yükseklere taşıyacaklarını söyleyerek konuşmasını iyi dilek ve temennilerle tamamladı.

KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN, GRTC KÜRESEL ARAŞTIRMA DÜŞÜNCE MERKEZİ GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA...

KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN, GRTC KÜRESEL ARAŞTIRMA DÜŞÜNCE MERKEZİ GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA KONUŞTU

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli’nde Büyükbaş Hayvanlarda Hastalıktan Ari Kontrolleri Sürüyor
2
İHA Duyurdu, Avusturya’dan Yardım: 75 Yaşındaki Hasan Gürbüz’e Destek
3
Gaziantep’te Senem Sevdim bronz dökümde ustalaştı: Siparişlere yetişiyor
4
Müzikli terapiyle yumurta verimi arttı: Kars'ın Bulanık'ında üretici deneyi
5
125 cc Motosikletle 1.200 km: Sivaslı Berkan Çalmuk'ın İnat Yolculuğu
6
Şanlıurfa'da Kentsel Dönüşüm Başladı: Gülpınar 250 Birimi Kamulaştırdı
7
Eskişehir'de Salep Üretimi Canlanıyor: ESOGÜ'den Yüksek Verim İddiası

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış