Bilecik'te KÖYDES ile Balçıkhisar ve Cumalı'ya Kesintisiz İçme Suyu

Bilecik'te KÖYDES ile iki köyün içme suyu sorunu çözüldü

Balçıkhisar ve Cumalı'ya güvenli, sürdürülebilir su altyapısı

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü'nde hayata geçirilen İçme Suyu Büyük Altyapı Projesi (KÖYDES) ile Balçıkhisar ve Cumalı köylerinin uzun süredir devam eden içme suyu sorunu giderildi.

Proje, Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB), Merkez İlçe KHGB ve Bilecik İl Özel İdaresi iş birliğiyle tamamlandı. Çalışmalar kapsamında; içme suyu sondajı, trafo, elektrik hattı, biriktirme deposu ve içme suyu iletim hattı inşa edildi.

Kapsamlı altyapı yatırımlarıyla Osmaneli-Balçıkhisar ve Merkez-Cumalı köylerinin içme suyu ihtiyacı artık güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanıyor. Projenin, köylerin uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandığı belirtildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç yerinde inceleme sonrası şöyle konuştu: Kaynaktan depoya kadar kapsamlı bir şekilde planlanan proje ile yeni içme suyu sistemi kesintisiz şekilde inşa edilerek köylerimizin su ihtiyacı güvenli ve sürdürülebilir biçimde karşılanmaya başlandı. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.

